‘Black Friday: wint het verstand het van de hype?’

‘Een eerlijk product verdient een eerlijke prijs, zeker in de huidige economische toestand’, schrijft Danny Van Assche van Unizo. Hij pleit naar aanleiding van Black Friday voor een langetermijnstrategie voor de retailsector.

Alles evolueert. Ook overgewaaide pseudo-feestdagen zoals het koopjescircus Black Friday. Dat evolueerde de voorbije jaren van een doorn in het oog van zelfstandige winkeliers naar een dag die hen triggert om met alternatieve acties en creatief ondernemerschap een antwoord te bieden. De tegenreactie om als zelfstandige retailer op deze uit de context getrokken kortingsdag de winkel te sluiten, lijkt weinig realistisch maar toch gebeurt het. Een duidelijk statement dat deze ‘race to the bottom’ fundamenteel fout is. Zeker als zelfs kapitaalkrachtige ketens de continue kortingscarrousel willen afremmen. Een teken aan de wand voor de toekomst van onze retail. Net daarom gaan winkeliers op zoek naar ludieke acties om in de verf te zetten waar ze goed in zijn: beleving, service en persoonlijke aanpak.

De immer negatieve prijzenspiraal is geen duurzaam systeem. Uiteindelijk verarmen we gezamenlijk; onze winkeliers, onze consument én onze overheid. Wie wordt er beter van? Internationale zwaargewichten die kapitaal uit onze maatschappij zuigen. Daarom pleiten we voor een economie die meer op mensenmaat werkt, waarin wordt rekening gehouden met de mens, het klimaat, sociale factoren en lokale gemeenschappen. Een gelijk speelveld voor Belgische en buitenlandse aanbieders.

Er is dringend behoefte aan een langetermijnstrategie voor de retailsector. Het beleid moet meer slagkracht geven aan haar eigen economie. België kampt al jaren op verschillende vlakken met een structurele handicap tegenover het buitenland.

Onze regering moet, samen met ons, werk maken van een structurele langetermijnvisie met een duurzaam retourbeleid op e-commerce, duidelijke handhaving op prijswetgeving en een gelijkstelling van internationale belastingtarieven.

Moeten we daarom alles overboord gooien? Neen, realistisch blijven is de boodschap. Elke winkelier maakt zelf uit of er kortingen gegeven worden. Maar een eerlijk product verdient een eerlijke prijs, zeker in de huidige economische toestand. Het is met persoonlijk advies, de winkelbeleving en het aanbieden van service en kwaliteit dat door lokale handelaars het verschil gemaakt wordt. Dat is op lange termijn het enige duurzame model.

Godzijdank zijn Belgen, naast een bier-, witloof en bouwcultuur, ook gezegend met het ondernemersgen en gaan zelfstandige winkeliers massaal op zoek naar originele alternatieve invalshoeken. De consument anno 2022 is niet van gisteren en doorprikt meer en meer de illusie van hoge kortingen waardoor het kapitaal naar het buitenland vloeit.

Als je Black Friday toch wil gebruiken, doe het dan lokaal. Zo geniet je van deze aangespoelde feestdag met de échte voordelen die je lokale winkel je biedt.