100 jaar zou hij dit jaar geworden zijn: Toots Thielemans, de grootste muzikant die dit land ooit heeft voortgebracht. Dat werd gevierd met een expo in de Koninklijke Bibliotheek, een postzegel en een metrostation in Brussel – maar vooral met muziek natuurlijk. In Bozar en op Jazz Middelheim (foto) brachten het Brussels Jazz Orchestra en het Amsterdamse Metropole Orkest een eerbetoon aan de koning van de Marollen. De Zwitserse harmonicavirtuoos en Toots-protegé Grégoire Maret speelde de pannen van het dak, maar de echte bitterzoete emotie kwam van Toots’ copain Philip Catherine. Op zijn tachtigste put de Britse Belg nog altijd uit dezelfde bron als Thielemans: diepe swing, gebracht met Franse flair en een bijna kinderlijke overgave.