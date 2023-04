Bijna heel Soedan zit zonder internet

In het door geweld geteisterde Soedan is het internet bijna volledig uitgevallen, aldus een webwaakhond zondag. Intussen gaan de gevechten tussen het leger en de paramilitaire groep RSF de tweede week in.

“Real-time netwerkgegevens tonen een bijna volledige ineenstorting van de internetconnectiviteit in Soedan, met een nationale connectiviteit die gedaald is tot 2 procent van het normale niveau”, twitterde NetBlocks, een in Londen gevestigde organisatie die de internettoegang wereldwijd controleert.

In Soedan zijn troepen van RSF, onder leiding van vicepresident Mohamed Hamdan Daglo, en het reguliere leger, van generaal en president Abdel Fattah al-Burhan, vorige week zaterdag slaags geraakt. Daarbij worden ook artillerie, tanks en gevechtsvliegtuigen ingezet. De Wereldgezondheidsorganisatie meldde vrijdag dat er al meer dan 400 doden vielen. De overlevenden kampen met een tekort aan elektriciteit en voedsel.