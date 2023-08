Bentley met schaalverkleining

The Little Car Company is een Brits bedrijfje dat ‘speelgoedautootjes’ bouwt op een schaal van 85 %. Het heeft nu een kleine replica van de illustere Bentley Blower; elektrisch en ‘straatlegaal’.

De Bentley Blower is een auto die origineel uit 1929 stamt maar vandaag lijken er meer exemplaren van te bestaan dan er ooit werden gebouwd. Een reeks restauratiebedrijven heeft zich in het model gespecialiseerd en bouwt nagenoeg nieuwe exemplaren op eenvoudig verzoek en tegen inruil van de nodige deviezen.

The Little Car Company ziet duidelijk ook brood in de Blower die genoemd is naar de grote supercharger (blower) die vooraan op het chassis voor de koelradiator wordt gemonteerd. Deze blower wordt door de motor aangedreven, perst lucht samen die vervolgens de verbrandingskamers in wordt ‘geblazen’. Door die extra zuurstof gaat de motor veel beter presteren waardoor de wagen kon starten in de 24 Uren van Le Mans.

Elektromotor

The Little Car Company bouwt vandaag een compactere Blower en deze versie krijgt een elektrische aandrijving. Het wagentje is zelfs goedgekeurd om op de openbare te gebruiken. De aandrijving is bescheiden en werd eerder gebruikt voor de levensgrote versie van de telegeleide Tamya-buggy die enkele maanden geleden het levenslicht zag.

Net zoals die buggy wordt het wagentje aangedreven door een compacte elektromotor van 15 kW of 20 pk, wat volstaat om een topsnelheid van 72 km/u te halen. De 48 Volt batterij zou een theoretisch rijbereik van een kleine 100 km halen. De productie van de 99 ‘first edition’ exemplaren start in het tweede kwartaal van 2024.