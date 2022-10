Belgische ontwerpbegroting gaat uit van nominaal tekort van 5,8% in 2023

Alle Belgische overheden samen zullen in 2023 een nominaal tekort op de begroting van 5,8 procent van het bbp laten optekenen. Structureel zal het tekort 4,9 procent bedragen. Dat staat in het ontwerpbegrotingsplan van ons land dat federaal staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) zaterdag bij de Europese Commissie heeft ingediend en dat Belga heeft kunnen inkijken.

De verschillende overheden rondden de voorbije dagen en weken hun begrotingsbesprekingen voor volgend jaar (federaal ook voor 2024) af. Zoals de Europese regels het voorschrijven, moet de volledige Belgische ontwerpbegroting – dus voor alle overheden samen – tegen 15 oktober bij de Europese Commissie worden ingediend. In het document dat eerstdaags ook op de Commissiewebsite verschijnt, staat dat het nominale tekort in 2023 oploopt tot 5,8 procent van het bbp (tegenover 5,2 procent vorig jaar). Dat zou volgens een betrouwbare bron neerkomen op een bedrag van 33,8 miljard euro.

Het structurele tekort zou in 2023 4,9 procent bedragen, of evenveel als dit jaar. Wat de gezamenlijke overheidsschuld betreft, gaat het ontwerpbegrotingsplan uit van een stijging van 105,3 procent dit jaar naar 108,2 procent volgend jaar. De indiening van de ontwerpbegroting is de laatste stap van het jaarlijks weerkerende Europees Semester, waarbij de verschillende EU-landen hun budget moeten afstemmen op de beleidsaanbevelingen die op Europees niveau overeengekomen zijn.

Volgende maand wordt het verdict van de Commissie over die ontwerpbegrotingen verwacht. Als de Commissie van oordeel is dat met een bepaalde begroting het risico bestaat dat het land in kwestie zijn uitgestippelde begrotingstraject niet nakomt, kan het om een nieuwe versie van het begrotingsontwerp vragen. Zoals bekend wordt van de Europese landen verwacht dat ze hun begrotingstekort niet boven de 3 procent bbp laten oplopen en hun schuldgraad onder de 60 procent houden. Maar in het voorjaar besliste de Commissie om de ‘algemene ontsnappingsclausule’ waarin het stabiliteits- en groeipact voorziet een jaar langer geactiveerd te houden.

Dat betekent dat die strikte begrotingsregels nog tot 2024 in het vriesvak blijven. Reden voor die ingreep zijn de oorlog in Oekraïne, de hoge energieprijzen en de aanhoudende verstoring van de toeleveringsketens. De clausule wordt al sinds maart 2020 ingeroepen, toen vanwege de coronapandemie.