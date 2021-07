De plenaire Kamer is woensdag gestart met de bespreking van de Pandemiewet. N-VA-fractieleider Peter De Roover kondigde aan dat zijn fractie niet opnieuw amendementen zal indienen voor advies van de Raad van State. Daardoor is de rest van de oppositie niet met voldoende om de bespreking op die manier uit te stellen.

De Pandemiewet heeft al een lang parlementair parcours achter de rug. De tekst lag al een paar keer klaar voor bespreking in de plenaire Kamer, maar de oppositie gooide keer op keer roet in het eten door telkens nieuw advies te vragen aan de Raad van State. Dat is reglementair mogelijk, indien 50 parlementsleden daarom vragen.

Omdat N-VA niet opnieuw naar de Raad van State stapt, komt de oppositie niet meer aan dat aantal. 'Ik blijf de lijn aanhouden die ik twee weken geleden verdedigde, namelijk dat het geen plat vertragingsmanoeuvre was', aldus De Roover.

Het neemt niet weg dat de tekst volgens N-VA nog steeds onverteerbaar is. 'Het is een zwarte dag voor de parlementaire democratie. Het is veertien juli. Op quatorze juillet werd de Bastille bestormd. Hier wordt een nieuwe Bastille opgetrokken waarin het parlement wordt opgesloten wanneer een nieuwe pandemie uitbreekt', klonk het.

