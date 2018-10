Zuhal Demir: 'N-VA is de grote winnaar in Genk'

In Genk zijn alle 49 stembureaus intussen geteld. CD&V van burgemeester Wim Dries blijft afgetekend de grootste, met 38,6 procent. Al is dat wel een daling met iets minder dan drie procentpunt in vergelijking met 2012.

N-VA, met staatssecretaris Zuhal Demir op kop, gaat er bijna 10 procentpunt op vooruit en haalt 27,6 procent. 'Ik ben enorm tevreden. Dit is een heel sterk signaal van de Genkenaar, en dat is een signaal dat de burgemeester niet naast zich neer kan leggen. Daarom reiken we hem de hand om met ons zo snel mogelijk aan tafel te gaan en een coalitie te vormen', reageerde de staatssecretaris zondagavond op de VRT.

Demir noemt de N-VA 'de grote winnaar' in Genk en roept de burgemeester op 'de democratie serieus te nemen en rekening te houden met de kiezers van N-VA in Genk'. 'Laten we oplossingen bieden aan de uitdagingen die we hier in Genk hebben, wij zijn daar klaar voor', zei ze.

Of Demir voor de burgemeesterssjerp gaat, en in dat geval stopt als staatssecretaris, wilde ze nog niet zeggen. 'Eerst moeten we praten over een bestuursaakoord, dan zien we wel weer verder.' De linkse lijst PROgenk, de huidige coalitiepartner van CD&V, haalt 12 procent.

Vlaams Belang is de vierde partij met 9,3 procent van de stemmen, PVDA haalt de 5 procent net niet en strandt op 4,9 procent.