Zuhal Demir kant zich tegen komst asielzoekers naar Kampenhout

Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is het terrein in Kampenhout dat de federale regering op het oog heeft niet geschikt om een tijdelijk asielcentrum te ontvangen.

Dat zei ze woensdag in het Vlaams Parlement na een vraag van Klaas Slootmans (Vlaams Belang). ‘Er is op dit moment nog geen aanvraag ingediend’, zei ze. ‘Als men toch zou doorzetten is dat een milieu-inbreuk en dat is een misdrijf. Dat is vervolgbaar. Dan zal ik de afdeling handhaving inzetten.’

Vorige week donderdag stelde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor haar plannen voor om een tijdelijk opvangcentrum voor ongeveer 400 asielzoekers te bouwen in Kampenhout. Het uitgekozen terrein was het voormalige militair domein in het Hellebos, waar een slipschool van de federale politie gevestigd was. De Vlaams-Brabantse gemeente Kampenhout kantte zich al tegen dat plan. Nu de gemeente de plannen meer in detail heeft bekeken, stelt het bestuur vast dat de locatie ‘niet geschikt en onhaalbaar is’.

Ook minister Demir verzet zich tegen het project. ‘Het gaat over een militair domein, dit is strijdig met de bestemming’, zei ze. ‘Het ligt ook pal aan een natuurgebied. Als de politieschool daar weg moet, is het bijna onmogelijk dat daar een dorp van 400 tot 700 asielzoekers zou komen. Dat zou moeten worden voorzien van riolering, drinkwater enzovoort. Ik moet u niet vertellen wat de impact daarvan zou zijn op dat natuurgebied.’