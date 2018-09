Zuhal Demir: 'Als we zo voortgaan, krijgen we straks shariarechtbanken in Genk'

Zuhal Demir vindt dat één groep Genkenaars te weinig aan de stedelijke samenleving participeert: 'Ik zie de moslims niet, en ik mis ze.' (Tot Wim Dries:) Dat heb jij ondersteund met je subsidiebeleid, Wim. Waarom krijgen de Grijze Wolven (extreemrechtse Turkse groepering, nvdr.) een stedelijke subsidie van 80.000 euro? Hadden we dat geld niet beter kunnen investeren in extra taallessen? De stad zou alleen verenigingen mogen subsidiëren die in hun werking een brug slaan met de rest van de Genkse gemeenschap.'

'Juist omdat die Grijze Wolven weten dat ze gesteund worden door de stad, voelen ze zich heer en meester. Ze weten dat Wim Dries pro-Erdogan is. Van mij weten ze het omgekeerde. Op uw CD&V-lijst zie ik wel namen van mensen die verbonden zijn aan de Diyanet, de officiële en zeer conservatieve moskeeorganisatie van de Turkse overheid. Ik zeg u: als we zo voortgaan, krijgen we in Genk straks niet alleen een islamschool, maar ook shariarechtbanken zoals nu al in het VK.'

Dries: 'U overdrijft. Ik heb altijd erkend dat er problemen zijn. Ik spreek zelfs niet tegen dat de segregatie is toegenomen. Dat zie je niet alleen in Genk, maar in heel Europa en zelfs in de VS. Sinds de aanslagen van 9/11 sluiten de gemeenschappen zich meer op in zichzelf. Daarom blijven we met iedereen praten en overleggen: met Gülen-aanhangers, met Koerden, en inderdaad met Erdogangetrouwen. Ben ik een Erdogan-fan? Nee. Maar ik moet wel op de hoogte blijven van wat er bij die mensen leeft. Wij hebben overal ogen en oren. Dat is ook de raad die we krijgen van het OCAD: zorg dat je op de hoogte blijft van wat zich in al die verschillende milieus afspeelt. Onze lokale taskforce rond radicalisering is een van de betere in België, zelfs minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft dat gezegd.'

Demir: 'Er zijn schoolfeesten waar er geen braadworst meer op de barbecue ligt. Er is alleen nog halalvoedsel. Er is een groeiende apartheid. Het is een tikkende tijdbom. Verschillende gemeenschappen zitten opgesloten in hun cocon. Dat fenomeen is het sterkst bij de Turkse gemeenschap. Ik weet dat er winkels zijn waar Erdogan-aanhangers de uitbaters met Turkse vlaggen zijn gaan uitdagen. Ikzelf ben al met de dood bedreigd hier in Genk. Erdogan-Turken zeggen openlijk: 'De straat is van ons.'

Dries: Er zijn hier in Genk géén rellen uitgebroken na de militaire coup tegen Erdogan in 2016, zoals op zoveel andere plaatsen in Limburg. Je kunt natuurlijk zeggen dat we vooral moeten verbieden. Ik krijg voortdurend vragen om zaken te verbieden: spelende kinderen, lawaai bij feesten, noem maar op. Ik doe dat niet. Als ik alles moet verbieden wat mij tegen de borst stuit, blijft er van de vrije meningsuiting niet veel meer over.'