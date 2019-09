De verkiezingen van 26 mei jongstleden leverde vele verliezers op: de vier partijen die deel uitmaakten van de Zweedse coalitie (MR, N-VA, Open VLD en CD&V) en ook de socialistische oppositie (SP.A en PS) en het CDH. De winst van de groenen en de communisten was verschillend per taalgebied. Beiden gingen licht vooruit in Vlaanderen en wonnen fors in Brussel en Wallonië. Maar de grootste winnaar was het Vlaams Belang, dat in 2014 nog was doodverklaard.

De verkiezingsuitslag was verschillend per taalgebied: Vlaanderen stemde eerder centrumrechts, Brussel en Wallonië stemden links. Dit gegeven maakt het zeker niet gemakkelijk om een federale regering te vormen. Naast de communautaire twisten, zijn daardoor ook de tegenstellingen inzake migratie, fiscaliteit, begrotingsdossiers, arbeidsmarkt, veiligheid enzoverder veel moeilijker te overbruggen.

Opvallend in deze formatieperiode is ook de traagheid van de Vlaamse en Waalse regeringsvorming. Ook hier wordt het moeilijker om snel akkoorden te bereiken. Voor een deel heeft dit te maken met het feit dat er een akkoord moet gevonden worden tussen verliezers.

Maar hoe staan de partijen er nu voor bij het begin van het schooljaar en drie maanden na de electorale clash van 26 mei 2019 ?

N-VA

De N-VA verloor fors , maar blijft de nummer één der politieke partijen. De partij heeft lang getwijfeld om het Vlaams Bourgondisch of Zweeds wilde gaan besturen. Het wordt dus blijkbaar een verderzetting van de drie verliezende partijen N-VA met Open VLD en CD&V. Maar een Bourgondische coalitie, met SP.A in plaats van CD&V, zou ook uit verliezers bestaan.

In feite zit N-VA in en een 'prisoners dilemma'-situatie. De partij wil zeker Vlaams besturen en is daar 'incontournable '. Maar een nieuwe federale regeringsdeelname ligt anders. Daaraan niet deelnemen betekent dat men weg is van de macht en het geld. Want deze laatste twee zaken situeren zich voornamelijk op het federale niveau. Toetreden tot een federale ploeg zal zeker niet leiden tot een confederale staatshervorming. N-VA kan hopen dat de Franstaligen geld bijvragen voor het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap, dan kan er wel iets 'gedeald' worden.

CD&V

Het CD&V was de grootse zetelverliezer van 26 mei. De partij is een kleine partij geworden, weliswaar met het gegeven dat ze nog steeds meer dan goed vertegenwoordigd is binnen de top van de administratie, justitie, het leger, de politie, de diplomatie, enzoverder. De christendemocraten moeten vooreerst zorgen dat ze Vlaams verder mee kunnen besturen. Maar federaal zit de partij in een moeilijke situatie, want wat is het politiek-electorale voordeel om een paars-groene constructie te gaan helpen? Trouwens als CD&V en Open VLD terug willen groeien, zullen ze meer naar rechts moeten evolueren.

Open VLD

De liberalen waren wel de kleinste verliezer, maar de partij heeft nog maar erg weinig zetels. Twintig jaar 'non-stop' federaal beleid is geen electoraal succes geworden. Maar door haar politieke positie is dit wel de enige partij die zeker is van deelname aan de federale, Vlaamse en Brusselse regeringen. Ook Open VLD kan zich een volgende nederlaag niet permitteren.

SP.A

De socialisten zijn federaal op negen zetels uitgekomen en Vlaams heeft men één zetel minder dan Groen. De oppositie heeft SP.A een nieuwe nederlaag opgeleverd en de oude voorzitterverkiezingen zijn nog altijd niet verteerd. De partij staat voor en zeer moeilijke keuze: in de oppositie ten onder gaan tegenover de groenen en de communisten of een beleid proberen te voeren in een regering tegen de twee genoemde partijen?

Groen

De groenen hebben veel minder gewonnen dan gedacht en de kater is navenant. Vlaams is men er al lang afgereden en nu ook 'voorlopig' federaal. Ongetwijfeld geeft deze partij een blunder van formaat geschoten met zijn fiscale ideeën inzake milieu. Daarbij komt nog dat Groen voor een belangrijk deel in een zelfde vijver moet blijven vissen met de socialisten en de communisten.

PVDA

De communisten zijn nu Vlaams gelanceerd. Zij kunnen ongelimiteerd blijven inhaken op de regeringen.