Zeven terdoodveroordelingen in Gaza voor ‘collaboratie’ met Israël

Zeven Palestijnen uit de Gazastrook zijn zondag ter dood veroordeeld voor ‘collaboratie’ met Israël. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken van het gebied, dat wordt gecontroleerd door de islamistische beweging Hamas, bekendgemaakt.

Daarnaast heeft de militaire rechtbank ook levenslange gevangenisstraffen met ‘dwangarbeid’ uitgesproken tegen zeven anderen. Zo’n straf staat in Gaza gelijk aan 25 jaar cel. In april werden ook al twee mensen ter dood veroordeeld en kregen vier anderen levenslang voor dezelfde redenen. In september 2022 hebben de Verenigde Naties de executie van vijf Palestijnen door Hamas veroordeeld.