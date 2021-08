In woonzorgcentrum Ter Burg in Zaventem zijn in twee weken tijd zeven bewoners overleden na een uitbraak van een nieuwe variant van het coronavirus. Alle gestorven bewoners waren volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Het gaat om de zogenoemde Colombiaanse variant van het virus, die nog maar heel zelden opduikt.

Dat meldt VRT NWS vrijdag. Intussen is de uitbraak onder controle.

De eerste twee besmettingen werden op 16 juli vastgesteld in het woonzorgcentrum, op een afdeling van bewoners met vergevorderde dementie. Na de vaststelling werd de afdeling in quarantaine gezet en werden alle nodige maatregelen getroffen. 'Uiteindelijk hebben 20 bewoners op die afdeling positief getest', zegt Kathleen Boydens van het woonzorgcentrum. De uitbraak bleef beperkt tot die afdeling.

Zeven van de bewoners overleden: sommigen waren al in slechte gezondheid, maar er zijn ook bewoners overleden die voor de besmetting nog in relatief goede gezondheid verkeerden.

Alle 20 bewoners die uiteindelijk besmet werden waren volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Ook al het personeel was volledig ingeënt, op één jobstudent na. 'We hebben geen idee hoe de besmetting is binnengekomen op de afdeling', zegt Boydens.

Oorsprong? 'Nog niet duidelijk' De oorsprong van de uitbraak van de Colombiaanse coronavariant in het woonzorgcentrum Ter Burg in Zaventem is nog niet duidelijk, meldt het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid. In eerdere berichtgeving was sprake van een bezoeker die aan de grondslag lag van de uitbraak, maar die besmetting gebeurde op een heel andere afdeling dan die van de uitbraak. Wel gebeurden de testen op de getroffen afdeling nadat contacttracing het wzc had gealerteerd. 'In de eerste helft van juli meldde contacttracing aan Ter Burg dat een recente bezoeker positief had getest', zegt Ria Vandenreyt, woordvoerder van agentschap Zorg en Gezondheid. Hij bleek besmet met de deltavariant. Door de melding besloot het wzc, nadat er op een andere afdeling luchtwegeninfecties waren vastgesteld, ook die afdeling te testen op corona. 'Toen bleek dat er meerdere besmettingen waren, werd er algemeen getest en geïsoleerd in het woonzorgcentrum', zegt Vandenreyt. Uiteindelijk werden 21 besmettingen geteld bij bewoners van de afdeling, 7 bij medewerkers. 'Afgelopen dinsdag is iedereen nog eens getest geweest en werden er geen besmettingen meer vastgesteld. Als dat zich herhaalt op 10 augustus, zullen de maatregelen waarschijnlijk opgeheven kunnen worden', aldus Vandenreyt. Ondertussen vindt er wel brononderzoek plaats om te bepalen waar de besmetting precies gebeurde. 'Dit is een uitzonderlijk grote uitbraak', legt Vandereyt nog uit. 'Op dit moment zijn er in totaal negen uitbraken in woonzorgcentra. Daarvan zijn slechts bij vier wzc's meer dan vijf bewoners besmet.' Bij die negen uitbraken overleden in totaal dertien bewoners: zeven dus in Zaventem, zes bij de acht andere uitbraken.

Vroeg dag

Uit onderzoek van de KU Leuven blijkt dat het om een besmetting gaat met een nieuwe variant van het coronavirus: de Colombiaanse variant. 'We weten dat die nieuwe variant sinds eind juni teruggevonden wordt in ons land, maar in hele kleine percentages', zegt viroloog Marc Van Ranst. Van de Colombiaanse variant werden in ons landen 20 clusters vastgesteld, waarvan dus één in het woonzorgcentrum. Van Ranst zegt dat dit met veel aandacht opgevolgd wordt. Tegelijk zegt de viroloog dat deze variant de virologen geen grote zorgen baart, 'maar het is een variant die we goed in de gaten moeten houden, omdat die in de laatste weken ook in andere landen opduikt.'

'Uit onderzoek in Engeland blijkt dat deze variant niet meer ziekteverwekkend is dan de varianten die we al kennen', zegt Van Ranst nog. 'Maar het is nog heel vroeg dag om daar belangwekkende uitspraken over te doen.'

