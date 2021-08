Israël behoort wereldwijd tot de koplopers op vaccinatiegebied, maar heeft toch opnieuw de covid-afdelingen in de ziekenhuizen moeten heropenen.

Het aantal ernstig zieke coronapatiënten in Israël is opnieuw aan het stijgen. Voor het eerst sinds april zijn meer dan 200 mensen met zware symptomen opgenomen in het ziekenhuis. Er liggen momenteel 362 patiënten met covid-19 in de Israëlische ziekenhuizen. Van hen worden er 212 als ernstig ziek beschouwd, onder wie 37 mensen die kunstmatig beademd moeten worden. Volgens de Israëlische autoriteiten is 60 procent van de huidige gehospitaliseerde covid-patiënten volledig gevaccineerd. De meesten zijn 60 jaar en ouder en hebben vaak onderliggende gezondheidsproblemen. Bijna 58 procent van de 9,3 miljoen Israëliërs is volledig gevaccineerd.De Israëlische regering had wegens de stijgende besmettingscijfers al beslist om iedereen boven de 60 jaar de mogelijkheid tot een derde dosis van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech, waarop zowat de hele vaccinatiecampagne in Israël steunt, te geven. Israël is het eerste land ter wereld dat overgaat tot die maatregel. In andere landen wordt het effect daarvan nog onderzocht.Israël zal vanaf volgende maand ook kwetsbare kinderen in de leeftijdsgroep van 5 tot en met 11 jaar vaccineren tegen het coronavirus. Het gaat om kinderen die door hun gezondheidstoestand een risico lopen op ernstige complicaties na een besmetting met het virus. Ze krijgen een Pfizer/BioNTech-dosis van 0,1 milliliter, drie keer minder dan de standaardvaccinatie.De besmettingen stijgen opnieuw na de grote versoepelingen in juni. Daarom maakte het ministerie van Volksgezondheid onlangs opnieuw mondmaskers verplicht voor openbare plaatsen binnen. De autoriteiten hebben ook het zogeheten 'Groene Pas'-programma heringevoerd. Mensen van 12 jaar of ouder moeten als ze naar locaties met meer dan honderd mensen gaan kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd, zijn hersteld van het virus of in de afgelopen 72 uur negatief hebben getest. Zo'n bewijs kan bijvoorbeeld nodig zijn bij sportevenementen, in restaurants of in gebedshuizen.De belangrijkste reden voor het stijgende aantal ziekenhuisopnames is de delta-variant van het coronavirus. Die variant is de sterkste en snelste variant die de wereld tot nog toe gezien heeft en is makkelijker in staat om volledig geïmmuniseerde mensen te infecteren dan vorige varianten. Wellicht kunnen gevaccineerden het virus ook beter verspreiden. Volgens het Israëlische ministerie van Volksgezondheid is de doeltreffendheid van het Pfizer/BioNTech-vaccin afgenomen tegen de deltavariant. Uit een studie van begin juli blijkt dat Pfizer de voorbije maand in Israël een werkzaamheidsgraad had van 64 procent tegen symptomatische infecties. Aan het begin van de vaccinatiecampagne was dat nog meer dan 90 procent. Een rapport van 22 juli geeft zelfs een werkzaamheidspercentage van slechts 40 procent aan, op een moment dat de delta-variant 90 procent van de besmettingen uitmaakt in Israël. De werkzaamheid bij mensen van 60 jaar en ouder tegen zware ziekte zakte eveneens, van 97 naar 81 procent. Van de mensen die zes maanden geleden werden gevaccineerd, toont voorlopig onderzoek aan dat het Pfizer-vaccin slechts 16 procent werkzaam meer is tegen de delta-variant. Bij mensen die in april werden ingeënt, is dat nog 75 procent. Het is wel zo dat mensen die zes maanden geleden gevaccineerd zijn (ouderen en risicopatiënten), ook het meest kwetsbare immuunsysteem hebben. 'We denken altijd dat er een gouden kogel is die al onze problemen zal oplossen. Het coronavirus heeft ons een les geleerd', zegt Nadav Davidovitch van de Ben-Gurion University aan persagentschap Reuters. 'Daarom kunnen we niet vertrouwen op enkel en alleen de vaccins, maar hebben we ook nood aan Groene Passen, testen, mondmaskers en andere coronamaatregelen.'