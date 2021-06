Maandagnamiddag moesten achttien leden van de studentenclub Reuzegom voor de Hasseltse raadkamer verschijnen voor hun betrokkenheid bij de dood van Sanda Dia, die in 2018 overleed tijdens een studentendoop. De zitting was na een half uur al afgelopen, nadat de advocaat van een van de beklaagden een wrakingsverzoek had ingediend.

De Hasseltse raadkamer zou zich maandagnamiddag buigen over wie van de achttien leden van studentenclub Reuzegom naar de correctionele rechtbank wordt doorverwezen. De Reuzegommers moeten zich verantwoorden voor hun rol bij de studentendoop die in december 2018 fataal afliep voor de 20-jarige Sanda Dia. Het openbaar ministerie wil ze alle achttien voor een rechtbank zien verschijnen, maar het is de raadkamer die uiteindelijk de knoop zal doorhakken.

De zitting duurde maandag slechts een half uur. Een van de advocaten van de beklaagden diende een wrakingsverzoek in, omdat hij van mening is dat de rechter vooringenomen is.

Volgens advocaat Sven Mary, die de familie van het slachtoffer vertegenwoordigt, is dit een zoveelste vertragingsmanoeuvre en een zware slag voor de familie van Sanda Dia. 'Ik, noch mijn collega's, hebben de eer gekregen om een kopie van het wrakingsverzoek te krijgen. We zijn vandaag 2 jaar en 7 maanden verder na het overlijden van Sanda Dia. Vandaag had een eerste stap in de richting van rechtvaardigheid moeten zijn.'

Op 7 december 2018 overleed Sanda Dia in het ziekenhuis. Hij was onder meer onderkoeld en kampte met meervoudig orgaanfalen. De doop van studentenclub Reuzegom startte twee dagen eerder in Leuven, maar kende een vervolg aan een chalet in Vorselaar.

Naast onopzettelijke doding kunnen de achttien leden beticht worden van het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, mensonterende behandeling en schuldig verzuim. Ook dierenrechtenorganisatie GAIA stelde zich burgerlijke partij omdat er sprake was van inbreuken op de dierenwelzijnswet wegens dierenmishandeling.

Op 28 juni wordt de zaak verder behandeld. De rechter zal dan zelf antwoorden of ze in zal gaan op het wrakingsverzoek of niet. (Belga)

