Francken diende een klacht in omdat hij meent dat er mogelijk sprake is van een misdrijf. Het parket zal zich over de kwestie buigen.

Het Antwerpse parket gaat de vermoedelijke perslekken na waarbij de krant De Standaard telefoontaps en de verhoren van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en zijn kabinetsmedewerkster Lies V. in het kader van de zaak-Kucam kon inzien. Dat schrijft de nieuwssite Sceptr en het parket bevestigt het nieuws. Francken deed aangifte over de kwestie, stelt het parket nog, en die klacht wordt ernstig genomen.

De Standaard schreef op basis van de documenten die journalisten konden lezen dat Francken noch zijn toenmalig kabinet strafrechtelijk medeplichtig waren bij de feiten die Melikan Kucam pleegde in het kader van het uitreiken van humanitaire visa, maar dat 'geloofwaardige' tips over de wanpraktijken ook niet door hen werden gecontroleerd. Francken diende nu een klacht in omdat hij meent dat er mogelijk sprake is van een misdrijf. Het parket zal zich over de kwestie buigen.

Het Antwerpse parket gaat de vermoedelijke perslekken na waarbij de krant De Standaard telefoontaps en de verhoren van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en zijn kabinetsmedewerkster Lies V. in het kader van de zaak-Kucam kon inzien. Dat schrijft de nieuwssite Sceptr en het parket bevestigt het nieuws. Francken deed aangifte over de kwestie, stelt het parket nog, en die klacht wordt ernstig genomen.De Standaard schreef op basis van de documenten die journalisten konden lezen dat Francken noch zijn toenmalig kabinet strafrechtelijk medeplichtig waren bij de feiten die Melikan Kucam pleegde in het kader van het uitreiken van humanitaire visa, maar dat 'geloofwaardige' tips over de wanpraktijken ook niet door hen werden gecontroleerd. Francken diende nu een klacht in omdat hij meent dat er mogelijk sprake is van een misdrijf. Het parket zal zich over de kwestie buigen.