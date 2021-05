Wouter Duyck is professor cognitieve psychologie (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie en UGent). Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 26 minuten en 40 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? De jongen met een mentale beperking die in elkaar geslagen werd door een bende heethoofden, toen hij met zijn gocart afval aan het opruimen was. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Verdubbel de investeringen in onderwijs en onderzoek. In de jaren zestig vonden mensen het nog waardevol om hun kinderen naar een college te sturen waar ze Cicero lazen, nu wordt daar meewarig over gedaan. Zo zaagt men de tak af waarop men zit. Wat is uw grootste prestatie? Mijn zoon die straks 17 wordt, zonder al te grote ongelukken. Wat is uw grootste mislukking? Dat ik geen midvoor ben geworden bij AA Gent. Ik zou mijn volledige carrière opofferen om in eerste klasse te kunnen voetballen. Maar ik heb welgeteld één match gespeeld in vierde provinciale, dus ik werd niet gehinderd door enig talent. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Zeker. Naar Californië, voor de zeer goede universiteiten en the good life. Of naar Italië. Daar zijn de universiteiten minder, maar is de wijn beter. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Mijn hele jeugd. Ik groeide op als enig kind in een warm nest en kreeg alles wat mijn hartje begeerde. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Een groene jongen zou ik mezelf niet noemen. Ik ben ervan overtuigd dat enkel technologie de planeet kan redden, ons gedrag haalt weinig uit. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Ik weet niet of u Onder professoren van Willem Frederik Hermans hebt gelezen, maar het echte leven is veel erger. Praat u weleens tegen uw huisdier? Onze kat Adèle heeft grootheidswaanzin en autistische trekken. Als je iets tegen haar zegt, praat ze een uur lang terug, starend naar de muur. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Aan spijt verspil ik liever geen energie. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Wie dat beweert, is vergeten hoe ze in de jaren dertig dachten. Ik ben een vooruitgangsoptimist: we leefden nooit eerder in zo'n goede tijd. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Het verdriet van België van Hugo Claus heeft me gevormd. Ik las het op mijn achttiende, toen ik net het Klein Seminarie in Roeselare had ingeruild voor de 'grote stad' Gent. Maar geraakt word ik het meest door het 'Adagio for Strings' van Samuel Barber. Binnen de vijf minuten begin ik te huilen. Waarover zou u meer willen weten? Eerder iets wat ik zou willen kunnen: pianospelen. Mocht ik het talent hebben, ik speelde een hele zondag Rachmaninov. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? 500 euro, gok ik. Maar ik betaal ook 55 procent belastingen, wat mij betreft de belangrijkste vorm van solidariteit. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Er voldoende tijd voor maken. Vindt u seks overschat? Nee, mensen blijven dieren. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Mijn vader is overleden, maar mijn moeder zag ik twee minuten geleden nog. Dat is volledig haar verdienste: ze rijdt drie tot vier keer per week van het verre West-Vlaanderen naar Nevele. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Ik heb een Italiaanse koersfiets en ik consumeer voldoende Italiaanse druiven, weliswaar vooral in gegiste vorm. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Meteen. Rondvliegen met een F-16 en bommen droppen op onschuldige burgers of soldaten? Dat mag België niet van mij verwachten. Wat hebt u geleerd in het leven? Voor de dood van mijn vader in 2014 was mijn leven vooral sturm-und-drang. Maar sindsdien besef ik dat je moet genieten van wat je hebt, in plaats van te benijden wat je niet hebt.