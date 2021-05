Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke is voorstander van de invoering van een coronapas. Maar de CD&V-minister koppelt er wel een aantal voorwaarden aan. Zo mag het systeem niet discrimineren en moet ook iedereen de kans hebben gehad om zich te laten vaccineren.

Dat laat het kabinet-Beke dinsdag aan Belga weten.

In België is een advies in de maak over mogelijke versoepelingen voor gevaccineerden. Onder meer Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) is alvast voorstander van de zogenaamde 'coronapas', een pas waarmee gevaccineerden bijvoorbeeld naar de fitness kunnen of op restaurant.

Ook Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke ziet zo'n coronapas wel ziten, maar dan moet het systeem aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het 'juridisch stevig onderbouwd' zijn zodat het systeem niet discrimineert. Die mogelijke discriminatie was ook al opgemerkt door gelijkekansencentrum Unia. Verder moet 'iedereen de kans gekregen hebben om zich te laten vaccineren', stelt de CD&V-minister.

Voorts moet de regel enkel gelden voor meerderjarigen en moet de vaccinatiegraad hoog genoeg zijn. 'Op dit moment ziten we aan 93 procent bij 65-plussers en we werken er elke dag aan om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om zich te laten vaccineren', aldus Beke nog.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) vindt het geen goed idee om zoals Denemarken een systeem in te voeren waardoor wie gevaccineerd is nu al meer mag. 'Als je de kans nog niet hebt gehad, is het wat hard om te zeggen dat je minder mag dan anderen, ik vind dat dat toch ver gaat', zei hij in een interview bij Qmusic.

'Op een moment waar iedereen de kans heeft gehad om zich te vaccineren, is dat iets anders, want dan is het een vrije keuze geweest om het vaccin niet te nemen.'

Dat laat het kabinet-Beke dinsdag aan Belga weten.In België is een advies in de maak over mogelijke versoepelingen voor gevaccineerden. Onder meer Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) is alvast voorstander van de zogenaamde 'coronapas', een pas waarmee gevaccineerden bijvoorbeeld naar de fitness kunnen of op restaurant. Ook Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke ziet zo'n coronapas wel ziten, maar dan moet het systeem aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het 'juridisch stevig onderbouwd' zijn zodat het systeem niet discrimineert. Die mogelijke discriminatie was ook al opgemerkt door gelijkekansencentrum Unia. Verder moet 'iedereen de kans gekregen hebben om zich te laten vaccineren', stelt de CD&V-minister. Voorts moet de regel enkel gelden voor meerderjarigen en moet de vaccinatiegraad hoog genoeg zijn. 'Op dit moment ziten we aan 93 procent bij 65-plussers en we werken er elke dag aan om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om zich te laten vaccineren', aldus Beke nog.Premier Alexander De Croo (Open VLD) vindt het geen goed idee om zoals Denemarken een systeem in te voeren waardoor wie gevaccineerd is nu al meer mag. 'Als je de kans nog niet hebt gehad, is het wat hard om te zeggen dat je minder mag dan anderen, ik vind dat dat toch ver gaat', zei hij in een interview bij Qmusic.'Op een moment waar iedereen de kans heeft gehad om zich te vaccineren, is dat iets anders, want dan is het een vrije keuze geweest om het vaccin niet te nemen.'