Als het van Wouter Beke (CD&V) afhangt, komt er bij ons geen coronapaspoort of vaccinatiepas. Dat zegt de Vlaams minister van Welzijn in De Zondag.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke gelooft erin dat alle 16-plussers tegen 11 juli een eerste prik krijgen, en dat alle 65-plussers en kwetsbare groepen binnen enkele weken al gevaccineerd zijn.

'Dat zal lukken tegen zondag 23 mei. Pinksteren. Dan zullen alle kwetsbare groepen gevaccineerd zijn en tegelijk ook de helft van alle volwassen Vlamingen', zegt hij in een interview met De Zondag. Maar een coronapaspoort, zoals in Denemarken en Duitsland, komt er volgens Beke niet.

Waarom niet?

Beke: 'Dat is géén goed idee. In Denemarken wordt dat zelfs gebruikt voor de kapper of een horecabezoek. Ik wil géén coronapaspoort of vaccinatiepas. Wat wil ik dan wel? Er is een Europees certificaat op komst. Dat moet reizen mogelijk maken. Je zou dat certificaat ook in eigen land kunnen inzetten. Niet voor een cafébezoek, zoals Rudi Vervoort wil ( Brussels minister-president, PS, red ), maar wél om bijvoorbeeld evenementen mogelijk te maken. Op voorwaarde dat iedereen de kans heeft gekregen op een eerste prik.'

Zal het certificaat gelden voor jongeren onder de 18?

Beke: 'Die vraag ligt momenteel op de Europese tafel. Ik heb thuis een zeventienjarige. Ik weet dat dat voor onrust zorgt. Ik kan u wel zeggen dat ik graag ook alle 16- en 17-jarigen tegen 11 juli gevaccineerd wil hebben. Als de leveringen op schema blijven, dan moet dat lukken.'

Volgens Wouter Beke is het overigens mogelijk dat Vlaanderen sneller versoepelt dan Wallonië.

'Dat is niet ondenkbaar. We werken op veel domeinen goed samen, maar inzake vaccinatie volgen we een andere aanpak. Vlaanderen mag niet het slachtoffer zijn van een regio die de doelstellingen niet haalt. Dan moeten we enkele dingen zelf kunnen beslissen. Ik denk vooral aan events in de zomer. Maar ik wil daar niet te veel op vooruitlopen', klinkt het in De Zondag.

Lees het volledige interview met Wouter Beke in De Zondag

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke gelooft erin dat alle 16-plussers tegen 11 juli een eerste prik krijgen, en dat alle 65-plussers en kwetsbare groepen binnen enkele weken al gevaccineerd zijn.'Dat zal lukken tegen zondag 23 mei. Pinksteren. Dan zullen alle kwetsbare groepen gevaccineerd zijn en tegelijk ook de helft van alle volwassen Vlamingen', zegt hij in een interview met De Zondag. Maar een coronapaspoort, zoals in Denemarken en Duitsland, komt er volgens Beke niet.Beke: 'Dat is géén goed idee. In Denemarken wordt dat zelfs gebruikt voor de kapper of een horecabezoek. Ik wil géén coronapaspoort of vaccinatiepas. Wat wil ik dan wel? Er is een Europees certificaat op komst. Dat moet reizen mogelijk maken. Je zou dat certificaat ook in eigen land kunnen inzetten. Niet voor een cafébezoek, zoals Rudi Vervoort wil ( Brussels minister-president, PS, red ), maar wél om bijvoorbeeld evenementen mogelijk te maken. Op voorwaarde dat iedereen de kans heeft gekregen op een eerste prik.'Zal het certificaat gelden voor jongeren onder de 18?Beke: 'Die vraag ligt momenteel op de Europese tafel. Ik heb thuis een zeventienjarige. Ik weet dat dat voor onrust zorgt. Ik kan u wel zeggen dat ik graag ook alle 16- en 17-jarigen tegen 11 juli gevaccineerd wil hebben. Als de leveringen op schema blijven, dan moet dat lukken.'Volgens Wouter Beke is het overigens mogelijk dat Vlaanderen sneller versoepelt dan Wallonië. 'Dat is niet ondenkbaar. We werken op veel domeinen goed samen, maar inzake vaccinatie volgen we een andere aanpak. Vlaanderen mag niet het slachtoffer zijn van een regio die de doelstellingen niet haalt. Dan moeten we enkele dingen zelf kunnen beslissen. Ik denk vooral aan events in de zomer. Maar ik wil daar niet te veel op vooruitlopen', klinkt het in De Zondag.