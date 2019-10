De nieuwe Vlaamse regering schaft de Vlaamse Woonraad af. Dat onafhankelijk adviesorgaan voor woonbeleid is de eerste strategische adviesraad die Jambon I opdoekt, maar wellicht niet de laatste.

De Woonraad formuleerde adviezen voor het woonbeleid vanuit de dialoog met het maatschappelijk middenveld, onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van lokale besturen.

'We hadden de geruchtenmolen horen draaien, maar van de onmiddellijke opheffing van de Vlaamse Woonraad zijn we echt geschrokken,' zegt ex-voorzitter van de Woonraad Bernard Hubeau.

'Waren we te veel een luis in de pels? Ik vind dat pretentieus klinken,' zegt Hubeau over de afschaffing van de organisatie. 'Net als de uitstap uit UNIA, de afschaffing van het Minderhedenforum en de controle op berichtgeving bij de VRT, past dit in de trend om het middenveld te verdringen.'

'Wij hadden regelmatig overleg met de administratie en het kabinet van minister Homans (de vorige minister van Wonen, red.),' zegt Hubeau. 'Ondanks onze constructieve adviezen worden we nu afgeschaft.'

Tien opinies

In de plaats van de Woonraad komt een 'proactief stakeholdersoverleg' zonder adviesverplichting. Hubeau gelooft niet in die formule: 'Als het beleid rechtstreeks communiceert met de stakeholders, dan krijg je tien opinies en spreekt ieder voor zijn eigen belang. Wij bereikten vaak een consensus, omdat wij los van het beleid konden overleggen.'

De afschaffing van de Woonraad past volgens het regeerakkoord van Jambon I in 'een bredere hervorming van de strategische adviesraden'. Ook bij de armoedeorganisaties streeft de nieuwe regering naar 'minder versnippering en een rationalisatie van het werkveld'.

Toch wil de nieuwe regering 'mensen die in armoede leven een stem geven en ook echt naar hen luisteren'. Ironisch genoeg is dat precies wat het laatste advies van de Vlaamse Woonraad deed. In samenwerking met Netwerk Tegen Armoede lieten ze mensen in armoede aan het woord over hun overlevingsstrategieën op het vlak van wonen.

Op de voorstelling van dat advies, een dag na de publicatie van het regeerakkoord, heerste een begrafenisstemming. 'Toch zijn we zijn nog twee allerlaatste adviezen aan het voorbereiden,' zegt Hubeau. 'Die zullen handelen over wonen in relatie tot het klimaat en verdichting.'