Vlaanderen ontwaakte zondag een wit tapijt. De komende dagen wordt nog sneeuw verwacht en raakt het kwik nauwelijks boven het vriespunt, meldt het KMI.

Het KMI waarschuwt wegens sneeuw en vriestemperaturen voor gladde wegen zondag en zondagnacht. Er geldt code geel voor het hele land, nadat zaterdag nog code oranje van kracht was.

De winterprik zorgt voorlopig niet voor problemen op het Belgisch spoornet. De treinen richting Nederland stoppen wel aan de grens, bij onze noorderburen rijden door de zware sneeuwval geen treinen meer.

Het winterplan op het spoor is geactiveerd. Dat houdt in dat tientallen mobiele interventieploegen stand-by staan, en dat de wisselverwarming is geactiveerd. De voorbije maanden werd al preventief gecontroleerd, en werden in de werkplaatsen voldoende voorraden aan zand, zout en antivriesproducten opgeslagen.

IJsdagen op komst

Zondag wordt het zwaarbewolkt met sneeuw in Vlaanderen en aanvankelijk nog wat regen in het zuiden van het land. In het centrum kan er nog wat aanvriezende regen vallen. In de loop van de dag wordt het geleidelijk droger vanaf het zuiden. De maxima schommelen tussen -2 graden in de Kempen en +5 graden in Lotharingen.

Volgende nacht wordt het koud met minima tussen 0 graden in Lotharingen en -6 graden in de Kempen. Er blijft vrij veel bewolking hangen met hier en daar nog wat sneeuw en kans op aanvriezende regen ten zuiden van Samber en Maas.

Maandag wordt een koude bewolkte dag. Af en toe kan er wat lichte sneeuw vallen. De maxima liggen tussen -1 graad in het zuiden van het land en -5 graden in het noorden.

Dinsdag blijven we onder invloed van de koude polaire luchtstroom. Overal worden ijsdagen verwacht met in het centrum maxima rond -4 graden. Het blijft meestal droog, al kan er voor de middag soms wat lichte sneeuw vallen. Tijdens de namiddag komen er opklaringen.

Woensdag verwachten we brede opklaringen. Het blijft overal vriezen bij maxima tussen -4 graden in het noorden en -3 graden in het zuiden en dit bij een goed voelbare noordoostenwind.

Tijdens de tweede helft van volgende week lijkt een blokkade van hoge druk boven Scandinavië te ontstaan, waardoor het bij ons nog enkele dagen droog en koud blijft.

Op donderdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af bij maxima tussen -1 en -4 graden. Ook vrijdag zet het droge en koude winterweer zich voort met regelmatig brede opklaringen. De maxima liggen tussen 0 en -5 graden. Zaterdag lijkt het ook droog en koud te blijven met zonnige perioden. De maxima liggen rond -1 graad in het centrum.

