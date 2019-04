De verschillen tussen man en vrouw zijn veel groter dan veel feministes ons willen doen geloven, betoogt filosofe Griet Vandermassen in haar boek Dames voor Darwin. In dit dubbelgesprek krijgt ze stevig weerwerk van de bekende seksuoloog Wim Slabbinck. 'Soms werd ik wat depressief van het lezen van jouw boek.'

Van alle seksuele fantasieën is 'seksueel onderworpen of verkracht worden' bij vrouwen een van de meest populaire. Het is maar een van de vele ongemakkelijke waarheden uit Dames voor Darwin, een boek dat, ondanks de talloze verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek, allicht weinig applaus zal oogsten op feministische banken.

...