Op de vraag of de MR in de huidige stand van zaken tot de nieuwe federale regering zou toetreden, is het antwoord volgens Wilmès 'neen'.

In de opeenvolgende nota's van informateur Paul Magnette (PS), die later vandaag verslag uitbrengt bij koning Filip, zit vooruitgang, maar 'niet voldoende'. Dat vindt premier en MR-onderhandelaar voor de vorming van een federale regering Sophie Wilmès. De teksten van Magnette zijn 'nog te links', zei ze maandag op Bel-RTL.

Een regering die alleen uit de zes paars-groene partijen bestaat zou over 76 van de 150 Kamerzetels beschikken, wat voor de MR onvoldoende is. Dat zei ook partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez dit weekend al. Het is voor Wilmès dan ook duidelijk dat het nog veel te vroeg is om formele formatiegesprekken aan te knopen. De tijd is daarvoor nog niet 'rijp', vindt ze.