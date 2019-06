Ex-kabinetschef Jan Jambon: 'Wie echt gelooft in verandering en niet mild is, heeft niet meer voor N-VA gestemd'

Walter Pauli & Ewald Pironet Redacteurs bij Knack

Herman De Bode had het slechte verkiezingsresultaat van de N-VA niet zien aankomen. Maar de oud-topman bij adviesbureau McKinsey en voormalig kabinetschef van Jan Jambon begrijpt de ontgoocheling van veel kiezers wel: 'Wie echt gelooft in verandering en niet mild is, heeft op 26 mei niet meer voor de N-VA gestemd.'

Herman De Bode: 'Ik zie geen enkel principieel of ethisch bezwaar om het Vlaams Belang te betrekken bij het beleid.' © Karoly Effenberger