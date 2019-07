Wie is Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie?

Essar Ahmad Medewerker Knack

Ze woonde tot haar dertiende in België, ze spreekt vloeiend Frans en Engels, ze is getrouwd en ze heeft zeven kinderen. Wie is de 60-jarige vrouw die binnenkort mogelijk de eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie wordt?

Ursula von der Leyen

1. Werkende moeder Na studies economie en geneeskunde begon Von der Leyen haar loopbaan als assistent-arts in de vrouwenkliniek in Hannover. In de jaren negentig koos ze ervoor om huisvrouw te worden. Ze voelde zich schuldig om een werkende moeder te zijn, omdat dat 'niet tot de Duitse cultuur behoorde'. Na vier jaar ging ze toch opnieuw voluit voor haar carrière en begon ze les te geven aan de universiteit in Hannover. 'Als je genoeg ondersteuning hebt, kan je groeien en dingen doen waar je nooit van droomde,' zei ze daarover op de bijeenkomst van Women in the World.

