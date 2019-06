analyse

Wie herbergt de dolende N-VA in het Europees Parlement?

Kamiel Vermeylen Journalist Knack.be

De N-VA is slachtoffer geworden van haar eigen afwachtende houding in het Europees Parlement. De partij van lijsttrekker Geert Bourgeois wilde vóór 26 mei alle deuren openhouden voor fractievorming. Maar hoe langer Bourgeois wacht, hoe meer deuren zich sluiten. Zelfs bij de liberale ALDE-fractie. 'We hebben N-VA niet nodig, dus waarom zouden we dat risico nemen?'

Quim Torra en Geert Bourgeois