N-VA voert gesprekken met de populistische Vijfsterrenbeweging om een nieuwe fractie te vormen in het Europees Parlement. Dat circuleert in Italiaanse media en wordt binnen de partij aan Knack bevestigd.

De Vlaams-nationalisten zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe politieke familie in het Europese halfrond. Momenteel maakt N-VA nog deel uit van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR). Maar onder meer door de komst van de anti-Catalaanse Vox-partij, is die fractie hoe langer hoe minder een optie.

Daarom voert de partij onder meer gesprekken met de Italiaanse populistische Vijfsterrenbeweging (M5S) van voorzitter en vicepremier Luigi Di Maio. Dat circuleerde eerder deze week al in Italiaanse media en wordt binnen de partij bevestigd aan Knack.

N-VA en de Vijfsterrenbeweging zijn samen goed voor 17 van de 751 zetels. Een Europese fractie moet uit minstens 25 leden bestaan die afkomstig zijn uit ten minste zeven EU-landen. Om die fractie te maken, moeten ze nog op zoek naar minstens acht zetels uit vijf andere lidstaten.

Welke partijen nog bij de gesprekken betrokken zijn, is niet duidelijk. De Vijfsterrenbeweging voert wel gesprekken met de Brexit Party van voorzitter Nigel Farage. Die partij is goed voor 29 zetels. Bij N-VA valt evenwel te horen dat een samenwerking met Farage ondenkbaar is.

Bij Europees lijsttrekker Geert Bourgeois wilde men geen inhoudelijke commentaar geven. 'We communiceren pas zodra er een beslissing genomen wordt', klinkt het.