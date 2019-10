Als lid van Artsen Zonder Grenzen maakte dokter Hans Kluge uit Roeselare jarenlang de grootste gruwel mee, van de burgeroorlog in Somalië tot de goelags in Siberië - waar hij nota bene zijn huidige vrouw leerde kennen. Vandaag is hij de WHO-baas voor 53 Europese landen en maakt hij van de mentale gezondheid van onze jeugd een strijdpunt. 'Van alle tienerdoden is 15 procent het gevolg van zelfdoding. Kunnen wij dat als samenleving tolereren? Nee.'

Als jonge dokter stond Hans Kluge (50) in Liberia oog in oog met de beruchte warlord Charles Taylor. In Somalië was hij tijdens de gruwelijke burgeroorlog een van de laatst overgebleven westerlingen, en in het Siberische Mariinsk was Kluge in 1996 de eerste westerse dokter die werd toegelaten in gevangeniskolonie 33. Kolonie 33 was een berucht gevangenishospitaal en een brandhaard van tbc. 'Terwijl ik binnenging, werden de dode lichamen naar buiten gedragen', herinnert hij zich. 'Elke dag stierven er twee gevangenen aan tbc en de Russen wisten er geen raad mee.'

...