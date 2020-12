In een opiniestuk op de website van Knack schaart federaal N-VA-fractieleider Peter De Roover zich achter Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), die op het Overlegcomité niet wilde weten van een vervroeging van de nachtklok in Vlaanderen.

'Een nationale avondklok zou duidelijker zijn.' Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet had bij aanvang van het Overlegcomité op vrijdag aangegeven op welk vlak er een verstrenging zou kunnen komen. De avondklok begint in Vlaanderen pas om middernacht. In Wallonië en Brussel gaat die al in om 22 uur. Een uniform beginuur om 22 uur was de logische volgende stap.

Naar verluidt drukte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zich ook in die zin uit. Adviserende experts zagen eveneens voordelen in de verstrenging. Hoe vroeger de avondklok begint, hoe minder verplaatsingen er op één dag tijd plaatsvinden. Zeker gezien de onrustwekkende stijging van het aantal nieuwe besmettingen, ook in Vlaanderen.

Maar dat was buiten Vlaams minister-president Jan Jambon gerekend. Een vroegere avondklok stuitte op een njet van de N-VA'er, die deel uitmaakt van het Overlegcomité. Het leidde tot frustraties rond de tafel.

In een opiniestuk op Knack.be schaart N-VA-fractieleider Peter De Roover zich achter die beslissing. De Roover benadrukt de basisrechtelijke gevoeligheid van de avondklok. 'Het al te gemakkelijk opzijschuiven van basisrechten leek een virus dat in het spoor van corona was uitgebroken.'

De Roover viseert in het bijzonder een uitspraak van Marc Van Ranst (KUL) in Het Nieuwsblad. Daar legde de viroloog uit dat de avondklok een regel is die makkelijk is in te voeren en te controleren. 'We glijden af. Traag, maar gestaag', aldus De Roover. 'Als zelfs een avondklok een makkelijke regel wordt genoemd, wat is dan het volgende?' Volgens De Roover is de strikte handhaving van een regel enkel mogelijk wanneer die rechtvaardig wordt bevonden door de burgers.

'Blijkbaar was dit niet naar de zin van professor - euhm, ik bedoel minister Vandenbroucke.' Peter De Roover (N-VA)

Professor Vandenbroucke

In eerdere Overlegcomités legde de Vlaamse regeringsleider zich al voor verstrengingen. De vergelijking met een huis dat pas geblust moet worden vanaf het in brand staat, bleef hem achtervolgen. Dat Jambon opnieuw het etiket krijgt van een dwarsligger te zijn, deert De Roover niet. Over het tegenhouden van de vroegere avondklok schrijft hij: 'Blijkbaar was dit niet naar de zin van professor - euhm, ik bedoel minister Vandenbroucke, maar kon Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) dit toch uit de brand (pun intended) slepen.'

