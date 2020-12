Het Vlaams contactonderzoek gaat clusters van coronabesmettingen opsporen met algoritmes en zelflerende machines. In tweede instantie is het de bedoeling om superverspreiders te identificeren.

Waar lopen mensen een besmetting met covid-19 op? Het antwoord op die vraag is essentieel in de strijd tegen de epidemie. Zonder die informatie is het een pak moeilijker om doeltreffende maatregelen te nemen tegen de circulatie van het virus.

...

Waar lopen mensen een besmetting met covid-19 op? Het antwoord op die vraag is essentieel in de strijd tegen de epidemie. Zonder die informatie is het een pak moeilijker om doeltreffende maatregelen te nemen tegen de circulatie van het virus. Bronopsporing maakt deel uit van het contactonderzoek. Contacttracers stellen patiënten de vraag waar ze denken de besmetting te hebben opgelopen. Maar de verwerking van de data laat in Vlaanderen in grote mate te wensen over. Voorlopig weten we dat mensen vooral besmet geraken binnen het gezin. De vraag wie het virus het huis binnenbrengt en waar die persoon de besmetting met covid-19 opliep, blijft veelal onbeantwoord. Daar wil Vlaanderen verandering in brengen, en wel met artificiële intelligentie. Op dit moment is het Agentschap Zorg en Gezondheid in de weer met verschillende computermodellen. Het contactonderzoek 'voedt' de zelflerende machines met informatie die patiënten doorgeven aan de contacttracers. 'De bedoeling is dat de modellen achterhalen of er patronen zijn terug te vinden in de antwoorden', zegt woordvoerder Joris Moonens. Op die manier moet duidelijk worden waar er clusters of broeihaarden zijn. Daarop kunnen andere aanwezigen, die een risico lopen besmet te zijn, sneller worden opgespoord. Het project zit nog in een opstartfase. De experten moeten achterhalen of de digitale manier doeltreffender werkt dan het manuele clusteronderzoek. Hoe dan ook zou een automatisering van het proces een meerwaarde betekenen voor het belangrijke contactonderzoek. Als de resultaten gunstig zijn, kan er in tweede instantie worden nagedacht over de opsporing van zogenaamde superverspreiders. Dat zijn patiënten die een buitenproportioneel aantal mensen besmetten. Volgens onderzoek zou slechts 20 procent van de besmette personen 80 procent van de coronabesmettingen veroorzaken. Door een algoritme overeenkomsten in locaties en contacten in kaart te laten brengen, zou een superspreader geïdentificeerd kunnen worden. 'Die persoon kunnen we dan extra contacteren om hem of haar duidelijk te maken hoe belangrijk het is om thuis te blijven', aldus Moonens.