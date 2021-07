Door de aanhoudende regenval is het peil van de Maas in de stad Luik donderdag verder aan het stijgen. Het water begint er stilaan over de kades te stromen. Dat melden de hulpdiensten in Luik.

De Ourthe, die op veel plaatsen in de provincie Luxemburg buiten haar oevers is getreden, mondt in het centrum van Luik uit in de Maas. In Luik blijft donderdagmiddag het waterpeil van de Maas stijgen. Op enkele plaatsen stroom het water zelfs over de kades. Ondertussen is de situatie kritiek geworden, waardoor de inwoners rond de oevers van de Maas worden geëvacueerd. Wie de stad niet tijdig kan verlaten, krijgt de vraag om naar hoger gelegen verdiepingen van zijn of haar woning te gaan. Winkels moeten ook de deuren sluiten.

Federale regering neemt over

Donderdagnamiddag maakte minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in de Kamer bekend dat de federale regering de situatie overneemt. De kritieke toestand is namelijk niet enkel in de provincies Luik en Luxemburg, ook andere provincies, waaronder Waals- en Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg krijgen momenteel de volle lading. De overname betekent dat de federale regering de coördinatie van de hulpverlening in de getroffen gebieden op zich neemt.

Om de inwoners van Chaudfontaine, een andere zwaar getroffen stad, een hart onder de riem te steken, zal koning Filip donderdagnamiddag samen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) een bezoek brengen aan de stad. Dat meldt het paleis. De gemeente in de provincie Luik is zwaar getroffen door het noodweer en de overstromingen. Het bezoek zal rond 16u30 plaatsvinden.

Ook in Verviers blijft het water stijgen. © Belga Image

Vesder al overstroomd

Woensdag heeft de brandweer van de provincie Luik is tot 20.45 uur al meer dan 200 keer moeten uitrukken wegens het noodweer. 'Aangezien de Vesder buiten zijn oevers is getreden, kunnen we bepaalde gebieden niet meer bereiken met gemotoriseerde voertuigen. We zijn niet goed uitgerust en het leger is aanwezig met vrachtwagens. Er zijn geen gewonden', klinkt het.

De situatie lijkt niet te verbeteren. De gemeente Chaudfontaine heeft een deel van haar bewoners moeten evacueren. Het gaat om 1.300 tot mogelijk 1.700 mensen. Bovendien zal niet iedereen geholpen kunnen worden. 'De evacuatie van de getroffen gebieden is zeer gecompliceerd, aangezien de gebieden niet toegankelijk zijn. We vragen de mensen dan ook om hun toevlucht te zoeken tot de bovenverdiepingen van hun huizen en thuis te blijven totdat het water zakt', zegt burgemeester Daniel Bacquelaine.

Ook in de gemeente Trooz is de toestand zorgwekkend. 'De Vesder is uit zijn oevers getreden en stroomt over de wegen', zegt burgemeester Fabien Beltran. Ook hier heeft de brandweer niet voldoende middelen en is het leger inschakeld. Dat zou ondertussen gearriveerd zijn met twee boten en verschillende vrachtwagens. 'Zij zullen de momenteel ontoegankelijke gebieden kunnen bereiken en de honderden mensen naar het centrum in Beyne-Heusay vervoeren', verklaart de burgemeester.

In de reddingszone Hemeco wordt de brandweer overstelpt met oproepen over overstromingen in Clavier, Anthisnes en Ferrières. Op woensdagavond waren er al meer dan honderd interventies uitgevoerd. In Ferrières zijn dan weer een honderdtal leden van de scouts van het domein van Palogne geëvacueerd.

Code rood voor Luik

Het KMI kondigt de code rood af voor de provincie Luik. Die geldt tot middernacht, daarna geldt code oranje tot donderdagochtend. Ook in andere provincies in ons land geldt code oranje tot dinsdagochtend en soms zelfs -namiddag. Enkel de kust, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen blijven gespaard.

Het zeer actief occlusiefront schuift geleidelijk westwaarts op. Dit veroorzaakt vooral in de (zuid)oostelijke landshelft nog steeds veel regen. Tot donderdag 20 uur verwacht het KMI een accumulatie van 20-50 mm in Luik, 20-40 mm in Luxemburg, 15-40 mm in Limburg, 5-50 mm in Antwerpen, 5-60 mm in Vlaams- en Waals-Brabant en 20-70 mm in Namen. In Limburg en Luik krijgt het westen van beide provincies nu het meeste neerslag. In Antwerpen en de beide provincies Brabant is dit de oostelijke helft.

null © Belga Image

Voeren gaat over tot evacuatie Moelingen-dorp

De crisiscel in Voeren heeft woensdagavond beslist om Moelingen-dorp uit voorzorg te evacueren. De hulpdiensten raden de evacuatie uit veiligheidsoverwegingen sterk aan.

De brandweer gaat op dit moment huis-aan-huis in de Berwijnstraat, Bijsstraat, Dorpsstraat, Driesch, Elzen en gedeeltes van de Voerenstraat en de Viséweg. Wie niet bij familie of vrienden terechtkan, zal opgevangen worden in blok E van de provinciale school van Voeren. De gemeente stuurde ook een BE-Alert uit om de inwoners van Moelingen te informeren.

'Ik ben zwaar onder de indruk. Dit zijn de ergste overstromingen die Voeren tot nu toe gekend heeft', zegt burgemeester Joris Gaens (Voerbelangen). 'Dit overtreft de grote overstroming van juni 2018, die nog bij vele Voerenaars in het geheugen gegrift staat. Alle preventieve acties en grote inspanningen van de brandweer ten spijt, bleken we vandaag niet opgewassen tegen deze uitzonderlijke weersomstandigheden. Voorlopig is er ook nog geen beterschap op komst en dat maakt het zwaar.'

Ondertussen komen er nog nieuwe ladingen zandzakken toe, om zo veel mogelijk bijkomende huizen te beschermen tegen het wassende water. De lokale politie heeft woensdagavond ook de snelweg E25 richting Nederland afgesloten: de rotonde staat er onder water. De crisiscel blijft actief en volgt alle evoluties op de voet.

33 doden in Duitsland

Niet enkel in België, ook onze buurlanden worden gekweld door het noodweer. In het westen van Duitsland is het dodental van het noodweer opgelopen tot 33. Dat heeft de politie meegedeeld. In het district Ahrweiler, in de deelstaat Rijnland-Palts, werd het dodental donderdag na de middag bijgesteld van vijf naar achttien. Er zijn nog altijd verschillende mensen vermist. In de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen waren eerder al vijftien overlijdens gemeld.

