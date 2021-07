In beeld: hallucinante taferelen na noodweer en overstromingen in zuidoosten van België

In de provincies Luik, Luxemburg en Namen is het provinciaal rampenplan afgekondigd na de extreme weersomstandigheden. De bijzonder zware regenval heeft rivieren buiten hun oevers doen treden of een alarmerend waterpeil doen bereiken, en het einde van de ellende is nog niet in zicht. De beelden uit verschillende plaatsen in die drie provincies en ook in Limburg zijn ronduit hallucinant, op sommige plaatsen staat het water tot twee meter hoog. Er zijn al twee overlijdens gemeld. Het Overlegcomité over de aanpak van de coronacrisis dat vrijdag gepland was, wordt omwille van de wateroverlast in verschillende delen van het land uitgesteld, zo kondigde premier Alexander De Croo (Open VLD) aan. Bekijk een fotoreeks.

Overstromingen in zuidoosten van België