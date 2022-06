Wateroverlast in Limburg: honderden oproepen bij brandweer

De Limburgse brandweerkorpsen hebben zondag de handen vol gehad met wateroverlast in de provincie. Ook op Pinkstermaandag zullen nog schoonmaakwerkzaamheden moeten gebeuren.

De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg ontving zondag 130 oproepen. In de zone Zuid-West Limburg ging het om een 245-tal oproepen. In Noord-Limburg bleef de hinder beperkt.

Zondag begon de waterellende in Millen bij Riemst, waar de hevige regen modderstromen vanop de hoger liggende velden veroorzaakte. Dan gingen de hemelsluizen open boven Hoeselt en Bilzen.

‘De meeste oproepen kwamen vanuit de regio Hoeselt en Bilzen. Ook Houthalen-Helchteren was zwaar getroffen’, liet Karen De Smedt van de communicatiedienst van de zone Oost-Limburg zondagavond weten.

Zondagavond rond 20.30 uur werd in Houthalen-Helchteren de Herebaan-West voor de rotonde door wateroverlast tijdelijk afgesloten. In de zone Zuid-West Limburg kregen vooral Gingelom, Herk-De-Stad en Lummen het hard te verduren. Zondagavond rond 20 uur waren zestien brandweerploegen op de baan. ‘Er waren 189 interventies uitgevoerd en er waren er nog 55 te gaan. Het zwaartepunt was Gingelom. De brandweerploegen probeerden zondag zoveel mogelijk de pompwerken af te ronden. Maandag staan nog ploegen geprogrammeerd om verder modder te verwijderen,’ aldus Gretel Kerkhofs, communicatieverantwoordelijke van Zuid-West Limburg.

In een woonzorgcentrum in Montenaken moesten een paar bewoners veiligheidshalve geëvacueerd worden. De gemeente Gingelom had zandzakjes klaarliggen.

Allerhande evenementen en festiviteiten in Limburg werden stopgezet of naar Pinkstermaandag verplaatst.

De overlast bleef niet beperkt tot Limburg. Ook in Vlaams-Brabant, bijvoorbeeld in Landen, werden overstromingen gemeld.