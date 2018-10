Wat betekent het vertrek van Daniël Termont voor de Gentse coalitie?

In Gent zwaait burgemeester Daniël Termont (SP.A) vanavond af. Het kartel van SP.A en Groen heeft met Rudy Coddens een veel minder klinkende naam aan het hoofd van de lijst.

In 2012 haalde Termont bijna 45.000 voorkeursstemmen, en vooral schepen Mathias De Clercq (Open VLD) lijkt er vanuit te gaan dat hij daar aanspraak op kan maken. Hij omschrijft zich als de erfgenaam van paars in de Arteveldestad, en was van in het begin duidelijk over zijn ambitie om burgemeester te worden. Lukt dat niet, dan vertrekt hij naar Brussel. Hoe dat zal uitdraaien is moeilijk te voorspellen, ook omdat de liberalen in de voorbije bestuursperiode niet altijd even zichtbaar waren.

Grote uitdager van het zittende stadsbestuur is de N-VA, die vooral mikt op een beter resultaat dan in 2012. Na problemen met de lijstvorming tussen Siegfried Bracke en Elke Sleurs, moest Anneleen Van Bossuyt orde op zaken komen stellen. Van Bossuyt moest er speciaal voor naar Gent verhuizen, en had de ondankbare taak om zich als minder bekend gezicht in de campagne te knokken. Dat leek vooral de laatste weken te lukken, met de discussies over het openbaar vervoer, en het dossier van de verkrotte sociale woningen.

Verder is het uitkijken naar de score van CD&V, die traditioneel geen hoge scores haalt in Gent, maar deze keer mogelijk nodig kan zijn om een nieuwe coalitie op de been te brengen, hetzij op links, hetzij op rechts. De partij voelde dit al snel aan, en zette Mieke Van Hecke, de voormalige topvrouw van het katholiek onderwijs aan het hoofd van de lijst.

De toestand van de sociale woningen in de Sint-Bernadettewijk in Sint-Amandsberg leek een keerpunt in de campagne, die tot dan toe rond mobiliteit en in mindere mate over schone lucht leek te aan. Vooral N-VA toonde zich hevig criticus van het circulatieplan dat schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) invoerde.