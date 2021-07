Wallonië heeft zich uitgeroepen tot 'vrijheidszone' voor de LGBTQIA+-gemeenschap. Dat hebben minister-president Elio Di Rupo en minister van Gelijke Kansen Christie Morreale meegedeeld.

In het licht van de beslissingen van de autoriteiten in Polen en Hongarije en hun 'duidelijke schendingen van de waarden van de Europese Unie' vindt Wallonië het belangrijk om 'zijn duidelijk engagement voor de bescherming en de promotie van gelijkheid en fundamentele rechten te bekrachtigen, met inbegrip voor LGBTQIA+-mensen', luidt het in een mededeling.

Daarom heeft het Waalse Gewest zichzelf officieel uitgeroepen tot een 'vrijheidszone' voor deze mensen. Het bevestigt dat iedereen waardig en in veiligheid kan leven op het grondgebied van het Gewest, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Overigens lanceerde de Europese Commissie donderdag inbreukprocedures tegen Polen en Hongarije omwille van hun discriminerend LGBTQIA+-beleid. Hongarije wordt geviseerd wegens de veelbesproken 'antihomowet' en Polen wegens de lakse reactie op de 'zones vrij van LGBT-ideologie' die door verschillende gemeenten en regio's werden uitgeroepen.

