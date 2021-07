De Europese Commissie is een inbreukprocedure gestart tegen Hongarije voor de veelbesproken 'antihomowet' die er onlangs werd goedgekeurd. Ook Polen kijkt tegen een nieuwe procedure aan. Daar hebben de autoriteiten te laks gereageerd op de 'zones vrij van LGBT-ideologie' die door verschillende gemeenten en regio's werden uitgeroepen.

Hongarije kreeg al heel veel kritiek te verduren voor zijn wet, die de toegang van minderjarigen beperkt of verbiedt tot inhoud die 'een afwijking van de eigen identiteit gebaseerd op het geslacht bij geboorte, geslachtsverandering of homoseksualiteit' promoot of afbeeldt. Ook een gelijkaardige disclaimer die op een kinderboek werd geplaatst, veroorzaakte een storm van kritiek.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen noemde de wet al meermaals een 'schande' en zei dat hij juridisch onderzocht werd. Dat heeft nu tot een inbreukprocedure geleid. Boedapest krijgt twee maanden de tijd om te antwoorden op de bezwaren van de Commissie. Als de zaak niet opgelost raakt, kan de Commissie tegen de wet naar het Hof van Justitie in Luxemburg trekken.

Polen

Hetzelfde geldt voor de nieuwe procedure die tegen Polen is opgestart. Daar worden de nationale autoriteiten verweten niet voldoende meegewerkt te hebben met de Commissie toen ze om een onderzoek vroeg naar de 'LGBT-vrije zones' die op verschillende plaatsen in het land waren uitgeroepen.

