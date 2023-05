‘Wallonië heeft een enorme achterstand qua elektrische laadpalen’

Wie met de elektrische auto Wallonië doorkruist, kan zijn traject maar beter goed plannen. Publieke laadpalen zijn er nog een schaars goed.

Eind maart stonden er volgens de Belgische autofederatie Febiac 14.326 publieke elektrische laadpalen in België: 10.549 in Vlaanderen, 1850 in Brussel en 1927 in Wallonië. De Union Wallonne des Entreprises en Febiac uitten daarover vorige week in La Dernière Heure hun bezorgdheid.

‘Vlaanderen is in 2019 massaal gaan investeren in publieke laadinfrastructuur’, vertelt Kris Gysels, directeur Public Affairs bij Febiac. Hij tekende op het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) eerder mee de plannen uit voor die infrastructuur. ‘Maar in Wallonië beweegt er heel weinig. Er is de vage aankondiging van de Waalse minister van Mobiliteit Philippe Henry om tegen 2026 voor 5700 publieke laadpalen te zorgen. Dat is nog altijd de helft minder dan wat vandaag al in Vlaanderen staat.’

Vlaanderen mikt op 35.000 publieke laadpalen in 2025. Het moet dan ook meer en sneller in Wallonië, vindt Febiac. ‘Wallonië is ook nog vrij uitgestrekt’, legt Gysels uit. ‘En elektrisch rijden zal er dankzij de fiscale incentives binnenkort populairder worden, maar de laadinfrastructuur volgt niet. Europa vraagt dat er per tien elektrische voertuigen één publieke laadpaal is. Wallonië zal in 2026 misschien uitkomen op één publieke laadpaal voor vijftig wagens. Dan vrees ik voor het elektrische rijden de komende jaren in Wallonië. Dat is niet alleen slecht voor de verkoop van elektrische auto’s, het klimaat en de CO2-doelstellingenen, maar zeker ook voor het toerisme. Straks rijdt één op de drie Vlamingen elektrisch. Als zij een weekendje naar Durbuy willen, en daar alleen vijf laadpalen aan de kerktoren vinden, zullen ze dat geen tweede keer doen.’

Snelle laadstations langs snelwegen en belangrijke verkeersassen zijn er al helemaal niet in Wallonië. Eind vorige week werd aan de Baraque de Fraiture het allereerste snelle laadstation van Wallonië geopend – Vlaanderen heeft er intussen 19. Automobilisten moeten daarvoor wel eerst de snelweg verlaten. ‘Wallonië moet een sense of urgency krijgen en ambitieuzer worden, vooral dan voor die snelladers in de openbare ruimte – de tussenstap van de traagladers zijn ze daar toch grotendeels aan het missen.’

Europees, aldus Gysels, zit België qua laadpaleninfrastructuur vandaag in de middenmoot. ‘Maar Vlaanderen staat in de top 5, na de Scandinavische landen en Nederland. De Belgische middelmaat is het gevolg van de enorme achterstand in Wallonië.’