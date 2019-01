Waarom zijn gemeentefusies nodig?

Een gemiddelde Vlaamse gemeente telt 21.156 inwoners. Dat is eigenlijk weinig, zegt politicoloog Johan Ackaert. Want de komende jaren zullen er heel wat uitdagingen op ons afkomen, denk maar aan de klimaatopwarming of de vluchtelingenproblematiek... Kunnen die kleine gemeenten dit aan?