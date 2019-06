analyse

Waarom vooral CD&V kreunt onder de slechte verkiezingsuitslagen

Tex Van berlaer Redacteur Knack.be

Alle regeringspartijen en SP.A tekenden electoraal verlies op. Die uitslag vertaalt zich in een fikse vermindering van overheidsdotaties en gedwongen ontslagen. Bij CD&V is de klap het grootst. 'Al de woensdag na de verkiezingen hebben onze mensen te horen gekregen dat we het met minder zullen doen.'

Wouter Beke en Hilde Crevits (beiden CD&V) op 29 mei 2019. © Belga