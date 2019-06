analyse

Het enige lichtpuntje voor John Crombez: vers bloed in het parlement

Tex Van berlaer Redacteur Knack.be

SP.A bereikte op 26 mei een electoraal dieptepunt. Bovendien blijkt dat de partij amper jonge kiezers aanspreekt. Toch is er een lichtpuntje voor voorzitter John Crombez: zijn vernieuwingsoperatie is al bij al goed gelukt. Zelfs een nieuwe partijnaam is plots bespreekbaar.

John Crombez met Melissa Depraetere en Conner Rousseau naast hem