Waarom is mijn GSM altijd plat?

Ken je dat: je laadt voor het slapengaan je gsm helemaal op en tegen de middag is je batterij al voor de helft leeg. Kunnen ze nu niet eens een batterij maken die lang meegaat? Dat is nu net iets waar materiaalchemici zoals prof. Marlies Van Bael (UHasselt) zich al jarenlang mee bezighouden. Wat er precies gebeurt binnen een batterij, waarom die verslechtert en wat jijzelf eraan kunt doen, hoor je in dit college!