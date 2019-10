Waarom groeien planten beter in de stad?

Heb je al eens heel goed gelet op de planten die in de stad groeien? Misschien is het je al opgevallen dat je sommige soorten niet kent. Het zou immers kunnen dat als je op reis gaat naar verre oorden, er piepkleine zaadjes aan je kleren blijven kleven die dan in ons Belgenland uitgroeien tot mooie flora. Globale kruisbestuiving zeg maar. Dr. Jonas Lembrechts (UAntwerpen) vertelt er in dit college meer over.