Waarom er in Wallonië bijna dubbel zoveel verkeersdoden vallen als in Vlaanderen

‘We laten in Wallonië mensen sterven in het verkeer door laks beleid’, zegt politiek journalist Christophe Deborsu (RTL-TVI).

Vlaanderen telt jaarlijks 46 verkeersdoden per miljoen inwoners, Wallonië 86. Wallonië doet het daarmee even slecht als sommige regio’s in Polen en Roemenië, zei VRT-verkeersanker Hajo Beeckman vorige week in De ochtend. ‘Waar blijft het politieke leiderschap om dat veranderen?’ vroeg hij zich af.

Het is een vraag waarover ook Waals journalist Christophe Deborsu zich al jaren het hoofd breekt. ‘Wallonië heeft inderdaad bijna dubbel zoveel verkeersdoden per miljoen inwoners als Vlaanderen. Die cijfers komen ook weinig aan bod in ons publieke debat, wat ik niet goed begrijp. Dit najaar had ik in mijn programma Waals minister van Mobiliteit Philippe Henry (Ecolo) te gast. De minister kwam zijn klimaatplan uit de doeken doen. Een van de voorstellen was een maximumsnelheid van 100 km/u op de snelwegen. Onmiddellijk reageerden PS-voorzitter Paul Magnette en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez afwijzend: te betuttelend.’

Volgens Deborsu is dat voorval tekenend voor de hele mentaliteit rondom verkeersveiligheid in Wallonië. ‘Niet te veel verbodsbepalingen en niet te streng. Ik zou het verband willen leggen met het laatste boek van Magnette, La vie large. Daarin beschrijft hij zijn ecosocialisme en legt hij uit dat je mensen niet mag afschrikken met dwingende maatregelen, want dan krijg je ze nooit mee. Op dat punt is Magnette eigenlijk heel liberaal.’

Er zijn ook objectieve factoren die het hogere aantal verkeersdoden in Wallonië kunnen verklaren, erkent de journalist. Zo zijn de afstanden in Wallonië groter en zijn er meer files in Vlaanderen, waardoor je er minder hard kunt rijden. Maar, voegt Deborsu daar meteen aan toe: ‘De aandacht voor verkeersveiligheid is, juist vanwege die la vie large-mentaliteit, in Wallonië sowieso minder groot. Het voorstel van een maximumsnelheid kwam overigens ook niet van Henry, maar van een Waals burgerpanel over klimaat. Ecolo heeft dat voorstel nooit echt verdedigd.’

Ook in Vlaanderen zou zo’n snelheidsbeperking wellicht niet passeren, maar de meeste Vlaamse partijen zijn wél te vinden voor een rijbewijs met punten om veelplegers uit het verkeer te halen, terwijl er aan Franstalige kant grote weerstand is. ‘Het is altijd hetzelfde,’ zucht Deborsu. ‘Je mag niet betuttelen, en Waalse politici zijn bang van een revolte van boze burgers. Maar uiteindelijk zijn de cijfers toch het enige wat telt: we laten mensen sterven door laks beleid.’