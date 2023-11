Fils à papa? Waarom de jongste van de Michels vooral op de lachspieren lijkt te werken

De werkvergadering met Leffe en wijn van staatssecretaris Mathieu Michel (MR) lokt spottende reacties uit.

‘Petite réunion de travail à Jodoigne’ stond te lezen bij de selfie die federaal staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel zondagochtend om 10 uur deelde op X, het vroegere Twitter. Het leek inderdaad een ‘bescheiden werkvergadering’ van de breed glimlachende staatssecretaris met twee andere MR-mandatarissen, daar in Jodoigne. Op tafel: een paar lege koppen koffie, maar ook een leeg glas rode wijn, enkele flesjes Leffe, een pijp, tabak, een aansteker. De computer van de staatssecretaris leek al uitgeschakeld, de dossiers gesloten. Best een onhandig fotootje dus, als je de indruk wilt geven dat je op zondagochtend al flink aan de bak bent.

‘Er ontbreken alleen nog sigaren en cognac’, reageerde een X-gebruiker. Anderen vroegen zich af of Michel dit ‘normaal’ vindt en of is het echt nodig is om ‘alcoholisme en tabaksverslaving zo vroeg in de ochtend te promoten’.

De woordvoerder van Michel verduidelijkte al gauw dat de foto eigenlijk de dag ervoor was genomen, op het tijdstip van het aperitief. Een Franstalige krant zag wel in de reflectie van de bril van de staatssecretaris dat het buiten nog licht was, dus het ging toch om een tamelijk vroege apéro. Sowieso verzamelde de staatssecretaris met zijn post slechts 41 likes. De foto met als kop ‘bad buzz rond Mathieu Michel’ haalde maandag dan weer wél de voorpagina van La Capitale, editie Brussel en Waals-Brabant, de thuisbasis van de staatssecretaris.

Petite réunion de travail à Jodoigne pic.twitter.com/DuOMHOl1F0 — Mathieu MICHEL (@mathieumichel) November 5, 2023



De jongste van de Michels, broer van Charles en zoon van Louis, geldt als de meest sympathieke en minst opvliegende van de familie. Maar het lijkt wel alsof hij vooral op de lachspieren werkt. Of alleen het nieuws haalt met communicatieblunders. Zoals toen hij live op televisie niet exact kon zeggen hoeveel hij als staatssecretaris verdient en er een slordige 4000 euro naast zat.

In Vlaanderen heeft niemand een idee waarmee Mathieu Michel in de federale regering zijn dagen vult. Hoe zit dat aan Franstalige kant? ‘Hij krijgt voortdurend te horen dat hij een fils à papa is’, zegt Nicolas De Decker, politiekjournalist bij Le Vif. ‘Ook zijn soms stuntelige voorkomen helpt niet. Maar het is niet zo dat alle Franstalige journalisten hem beschouwen als een nitwit of iemand die niets doet. Als staatssecretaris is hij ook belast met de Regie der Gebouwen en in die functie laat hij zich vaak zien. Zoals met de renovatie van het Justitiepaleis die eindelijk, nu het gebouw al 40 jaar in de steigers staat, van start gaat. Goed, dat is geen politieke aardverschuiving, maar het is een symbooldossier en in die zin is het toch al wat.’