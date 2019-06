Groen kreeg lang niet zoveel stemmen als de partij had verwacht. Ze moet op zoek naar de oorzaken van een mislukte campagne.

In Vlaanderen behaalde Groen 10 procent, voor de Kamer bleef de partij met 9,7 procent zelfs uit de dubbele cijfers. De groene golf bleek een kleine rimpeling in het Vlaamse partijlandschap, terwijl het in Wallonië, Brussel en in andere Europese landen waar er verkiezingen werden gehouden wél bijzonder goed ging.

...