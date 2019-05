Misschien is Groen wel de grootste verliezer van de verkiezingen van 26 mei. De groene golf die de partij zelf al jaren zag aankomen, bleek een kleine rimpeling. Binnen de partij wordt aangestuurd op een wissel van de macht, en daarvoor zijn de ogen gericht op Vlaams fractieleider Björn Rzoska.

Het was een vreemd moment tijdens de campagne: al in april liet Groen weten op welke manier haar studiedienst zich aan het voorbereiden was op de regeringsonderhandelingen na 26 mei. De teams waren samengesteld, de fiches werden volop uitgeschreven en Groen vond het prima om daarmee in de kranten te staan. De partij verkocht het vel van de beer voordat hij daadwerkelijk geschoten was. Een beetje vreemd voor een groene partij, maar in feite niet zo onlogisch voor een partij die zichzelf al jarenlang het marktleiderschap op links toe-eigent. 'Wij zijn de game changers. Dat voel je nu al', zei voorzitster Meyrem Almaci in het najaar van 2017 aan Knack. In het anderhalf jaar daarna werd ze alleen maar zelfverzekerder.

...