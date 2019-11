Waals minister Jean-Luc Crucke (MR) heeft vrijdagochtend op BelRTL de begroting van de Waalse regering verdedigd. Die werd donderdag voorgesteld en gaat in 2020 435 miljoen euro in het rood. Volgens Crucke zijn er wel degelijk 'goede' tekorten.

'Het is een beetje zoals cholesterol, er is goede en slechte', zegt hij. 'Het gaat erom wat beïnvloed wordt', en in het geval van Wallonië zullen het investeringen zijn met twee prioriteiten: 'de strijd tegen klimaatverandering en innovatie en technologie'.

'Natuurlijk moeten er inspanningen geleverd worden', en het doel is niet om een constant tekort te handhaven, zei de liberaal. Eergisteren had minister-president Elio Di Rupo (PS) het resultaat van het Waalse begrotingsconclaaf al gepresenteerd als 'een overgangsbudget dat onze verplichtingen nakomt, inclusief die van een terugkeer naar een evenwicht in 2024'. Die inspanning begint onmiddellijk, zei Jean-Luc Crucke vrijdagochtend.

De Waalse regering heeft donderdag ook laten weten dat ze de Europese Unie wil vragen om een flexibiliteitsclausule waarmee ze een reeks investeringen in klimaat en nieuwe technologieën kan 'deparametreren'. Voor Jean-Luc Crucke lijkt dat vanzelfsprekend. 'Als Europa weigert, spreekt het zichzelf tegen', zegt hij. 'We gaan federaal een dossier indienen dat bewijst dat we in regel zijn met de richtlijnen van Europa.'