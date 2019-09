Wallonië moet alle hefbomen krijgen om het lot in eigen handen te nemen, verklaarde Waals Parlementsvoorzitter Jean-Claude Marcourt (PS). Wat houdt dat in?

Peket is dé drank op de Fêtes de Wallonie. In het Waals betekent peket 'pikant' en het is een jenever die bijvoorbeeld naar aardbei, framboos, munt of rode peper kan smaken. Pikant was ook de toespraak die Waals Parlementsvoorzitter Jean-Claude Marcourt (PS) er hield: 'We moeten alle hefbomen krijgen om ons lot in eigen handen te kunnen nemen. We hebben te lang getalmd in de overgang naar het federalisme, zowel bewust als voluntaristisch. Daardoor heeft Wallonië kostbare jaren verloren om de eigen economie te moderniseren.' Marcourt wees er ook op dat er in dit land aan beide kanten van de taalgrens steeds uiteenlopender wordt geleefd, gedacht en gestemd. Over een nieuwe staatshervorming wil hij niet spreken, want de vorige is nog niet verteerd.

...