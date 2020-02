Het Comité I, dat de Belgische inlichtingendiensten controleert, is een onderzoek gestart naar de mogelijke impact op België van de CIA-operatie Rubicon. Dat vernamen Knack en Le Soir uit goedgeïnformeerde bronnen en wordt bevestigd door het Comité I.

Op 11 februari onthulden The Washington Post, ZDF en het Nederlandse radioprogramma VPRO Argos dat de Amerikaanse geheime dienst CIA samen met de Duitse Bundesnachrichtendienst decennialang belangrijke wereldgebeurtenissen heeft afgeluisterd. Dat kon omdat de inlichtingendiensten stiekem eigenaar waren van het Zwitserse bedrijf Crypto AG, ooit wereldmarktleider op het gebied van versleutelde communicatie.

De media konden de evaluatierapporten van de CIA en BND over die geheime operatie, codenaam Rubicon, inkijken. Volgens de CIA ging het om 'de inlichtingencoup van de eeuw', de BND sprak over 'zonder te overdrijven (...) een van de meest succesvolle inlichtingenoperaties sinds de Tweede Wereldoorlog'.

De CIA en BND zeggen in hun evaluatierapporten expliciet dat zij grote wereldgebeurtenissen afluisterden, waaronder de militaire coup in Chili tegen Salvador Allende, mensenrechtenschendingen in Argentinië onder dictator Videla en de ontwikkeling van de Pakistaanse atoombom.

'Zelfs België - dat vooral interessant is als diplomatiek centrum van de NAVO en van de Europese Economische Gemeenschap - moest worden afgeluisterd', schrijft Argos. De militaire inlichtingendienst ADIV reageerde vorige week al in een korte mededeling aan Belga: 'De ADIV is op de hoogte van de Rubicon-affaire en onderzoekt momenteel de mogelijke omvang van de gemelde afluisterpraktijken.'

Knack en Le Soir vernamen dat ook het Comité I (dat de Belgische inlichtingendiensten controleert) een onderzoek is gestart naar de affaire. Voorzitter Serge Lipszyc bevestigt: 'We hebben vorige week vrijdag aan de voorzitter van De Kamer, de ministers van Justitie en Defensie en de toplui van de Staatsveiligheid en ADIV laten weten dat het Comité I een onderzoek start naar de zaak-Crypto AG. Is er een impact op België? Gebruikten Belgische administraties of de Belgische inlichtingendiensten encryptieapparatuur van Crypto AG? Wat wisten de Belgische diensten over de geheime operatie? Is er ooit via zusterdiensten informatie over binnengelopen?'

Het Comité I startte het onderzoek op eigen initiatief.

