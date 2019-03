Vuye & Wouters stoppen: 'N-VA wist dat we met Dedecker praatten, en dus stuurden ze Francken naar hem'

'Helaas, het is voorbij', zucht Kamerlid Hendrik Vuye in een interview met Knack waarin hij en Veerle Wouters hun afscheid van de politiek aankondigen. Allebei kwamen ze in 2014 de Kamer binnen vanaf een N-VA-lijst, maar vertrekken doen ze als 'V-Kamerleden'. Na hun exit uit de N-VA in 2016 zetelden ze als de onafhankelijke tweemansfractie Vuye&Wouters. 'Het was en is de hel', zegt Vuye over die bijna drie jaren. 'Het hele parlementaire systeem is gemaakt om de niet-erkende fracties het leven zuur te maken en nieuwkomers tegen te houden. Essentiële informatie krijg je vaak te laat. Je vecht als kleine zelfstandige tegen financiële concerns.'

Delen Jean-Marie en de N-VA, dat past als een tang op een varken.

Vuye en Wouters nemen desondanks met spijt afscheid, want vanaf de zomer van 2017 hebben ze hard gewerkt aan hun politiek toekomst. Twee sporen verkenden ze, leggen ze uit in Knack. Enerzijds een kiesalliantie met het Vlaams Belang, onder de naam 'VB-Vuye&Wouters'. Wouters: 'Wij wilden eventueel meestappen als het VB met een nieuwe partijnaam en een nieuwe inhoud zou komen.' De favoriete optie was 'een Forza Flandria met iedereen erbij: wij, Jean-Marie, het VB, nog een paar 'figuren' met naam uit de Vlaamse rechterzijde en gewezen VB'ers zoals Frank Vanhecke'. Maar dat botste op een njet bij het VB, zegt Wouters: 'Zij maakten van meet af aan duidelijk dat ze Jean-Marie er niet bij wilden.'

Ondertussen sprak het duo ook met Dedecker. 'Ik ben er zeker van dat wij met een lijst rond hem los over de kiesdrempel zouden gaan', zegt Vuye. De lijst zou Gezond Verstand heten, met als baseline 'Recht voor de vuist'. Daar zit muziek in, denken ze, want er bestaat 'enorme ontevredenheid over de prestaties van de N-VA' en de tijdgeest zit mee, zegt Wouters. 'De volgende verkiezingen zullen niet gaan over koopkracht, migratie of het klimaat. Wél over het wantrouwen in de politiek.'

Dat Dedecker ondanks intensieve gesprekken met Vuye en Wouters toch koos voor de N-VA was voor hen 'een donderslag bij heldere hemel'. Vuye: 'De N-VA is onze gesprekken voor een samenwerking te weten gekomen. Daarop is Theo Francken naar Jean-Marie Dedecker gestuurd om hem te overhalen. Hij is daar beginnen te janken en heeft Jean-Marie overgehaald.' Vuye en Wouters hebben geen goed oog in de samenwerking tussen Dedecker en N-VA. Zegt Vuye: 'Jean-Marie en de N-VA, dat past als een tang op een varken. Je kunt je toch niet voorstellen dat hij, als kampioen van de vrije meningsuiting, zal zorgen voor de stemmen om een zoveelste debatfichepapegaai voor de N-VA te helpen verkiezen?'