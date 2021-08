De VRT heeft sportjournalist Eddy Demarez op non-actief gezet. Dat houdt in dat hij niet op of achter de schermen actief zal zijn. De maatregel is door gedelegeerd bestuurder Frederik Delaplace in een interne mail aan de VRT-medewerkers aangekondigd, zo wordt door de openbare omroep vandaag bevestigd.

Bij de uitzending van de huldiging van de teruggekeerde Olympische medaillewinnaars, zaterdagmiddag via het Facebook Live-kanaal van Sporza, deed Eddy Demarez via het nog openstaand videokanaal een aantal ongepaste uitlatingen over de vermeende geaardheid, het fysiek voorkomen of de naam van Belgian Cats.

De VRT en Sporza namen zaterdagavond in een verklaring afstand van de ongepaste commentaar en de gang van zaken. Eddy Demarez bood daarin 'oprecht excuses aan bij de Belgian Cats, hun team en ook bij iedereen die zich door dit privegesprek beledigd, aangesproken of tekortgedaan voelt'.

In de interne mail, die in lijn ligt met de VRT-communicatie van gisteren, kondigt CEO Delaplace aan dat Eddy Demarez op non-actief is geplaatst.

De hoofdredactie van VRT Nieuws zal in gesprek gaan met Demarez. Een termijn is niet bepaald.

Delaplace noemt het naar verluidt verder 'bijzonder laakbaar' dat het werk dat Sporza de afgelopen weken verzette tijdens de Olympische Spelen 'nu in vraag wordt gesteld door een reeks onaanvaardbare uitspraken van één medewerker'.

Basketbond en Belgian Cats vragen ontslag van Demarez

Basketball Belgium en de Belgian Cats, de Belgische nationale vrouwenbasketploeg, vragen 'met aandrang' het ontslag van sportjournalist Eddy Demarez, en beraden zich of verdere juridische acties noodzakelijk zijn, zo klinkt het zondag in een mededeling aan persagentschap Belga.

'Bij Basketball Belgium en The Belgian Cats leeft de vraag of iemand met dergelijke meningen nog op een geloofwaardige manier als presentator en boegbeeld van onze openbare omroep kan fungeren. Wij zijn ervan overtuigd dat het antwoord hierop 'neen' luidt, en vragen daarom met aandrang dat de heer Demarez ontslag zou nemen als journalist, en bij weigering, dat de VRT een punt zou zetten achter zijn arbeidsovereenkomst', zo klinkt het in de mededeling. 'De uitspraken van de heer Demarez over onze olympische atleten zijn onaanvaardbaar. Deze zijn niet alleen voor The de Belgian Cats maar ook voor een veel breder publiek zeer beledigend. Zijn woorden raken iedereen die het voorwerp is van discriminatie, niet alleen in de sport, maar tevens daarbuiten. Discriminatie en mentaal welzijn zijn twee thema's die in de sportwereld bijzondere aandacht verdienen. Dagelijks merken we dat er nog veel marge is voor verbetering. Basketball Belgium beraadt zich dan ook samen met de speelsters of verdere juridische acties noodzakelijk zijn.'

De journalist werd intussen op non-actief gezet en stuurde aan op een gesprek met de Cats.

'We weten intussen dat de VRT en Sporza onze mening delen en daarom als werkgever de journalist schorsen voor onbepaalde tijd. Het management van Sporza nam als publieke omroep zijn verantwoordelijkheid en distantieerde zich van de uitspraken. Op het voorstel om via een zoomcall excuses aan The Cats aan te bieden, wordt niet ingegaan. In de eerste plaats omdat de speelsters net terug zijn van een van de grootste momenten uit hun carrière, die men allemaal het liefst wou verwerken met familie en vrienden vooraleer de meeste Cats weer naar het buitenland gaan. Deze tijd willen onze speelsters niet verspillen aan de heer Demarez. Ten tweede vinden de speelsters dit ook gewoon niet genoeg en zijn ze er niets mee. Bovendien, de aangehaalde problematiek raakt niet alleen het team en onze speelsters maar is schandelijk en stigmatiserend ten opzichte van alle mensen die zich hierdoor geviseerd voelen, en in het bijzonder spelers en sporters. The Belgian Cats en bij uitbreiding de hele basketbalgemeenschap, danken alvast al de sporters en fans die ons via allerhande kanalen massaal ondersteunen.'

Daarnaast wil het team samenwerken met VRT/Sporza aan een mentaliteitswijziging rondom gelijkheid en discriminatie binnen de sport. De betrokken overheden roepen ze op om de stand van zaken rond discriminatie in kaart te brengen.

'Jaren hebben we naar dit moment toegewerkt, hebben we alles opgeofferd en alles gegeven wat we in ons hadden. Onze droom is realiteit geworden maar we hadden meer gewild. We weten dat de fans fier zijn, nu proberen we ook fier te zijn op onszelf, op de weg die we allemaal samen hebben afgelegd', klinkt het bij sterspeelster en woordvoerster Emma Meesseman.

'Fysisch, maar dus vooral ook mentaal waren we leeg bij aankomst in Zaventem. De respectloze en kwetsende woorden van mr. Demarez waren een zware klop die we er gewoon niet bij kunnen hebben op dit moment en die voor lange tijd een smet zullen zijn op ons hoogtepunt van onze carrière. Gelukkig staan we samen sterk als ploeg en fans. Dit is een van de vele voorbeelden waarom we ons zullen blijven inzetten voor 'equality'. De nieuwe generatie komt eraan, met de juiste waarden en met respect voor elkaar!'

Bij de uitzending van de huldiging van de teruggekeerde Olympische medaillewinnaars, zaterdagmiddag via het Facebook Live-kanaal van Sporza, deed Eddy Demarez via het nog openstaand videokanaal een aantal ongepaste uitlatingen over de vermeende geaardheid, het fysiek voorkomen of de naam van Belgian Cats. De VRT en Sporza namen zaterdagavond in een verklaring afstand van de ongepaste commentaar en de gang van zaken. Eddy Demarez bood daarin 'oprecht excuses aan bij de Belgian Cats, hun team en ook bij iedereen die zich door dit privegesprek beledigd, aangesproken of tekortgedaan voelt'. In de interne mail, die in lijn ligt met de VRT-communicatie van gisteren, kondigt CEO Delaplace aan dat Eddy Demarez op non-actief is geplaatst. De hoofdredactie van VRT Nieuws zal in gesprek gaan met Demarez. Een termijn is niet bepaald. Delaplace noemt het naar verluidt verder 'bijzonder laakbaar' dat het werk dat Sporza de afgelopen weken verzette tijdens de Olympische Spelen 'nu in vraag wordt gesteld door een reeks onaanvaardbare uitspraken van één medewerker'. Basketball Belgium en de Belgian Cats, de Belgische nationale vrouwenbasketploeg, vragen 'met aandrang' het ontslag van sportjournalist Eddy Demarez, en beraden zich of verdere juridische acties noodzakelijk zijn, zo klinkt het zondag in een mededeling aan persagentschap Belga. 'Bij Basketball Belgium en The Belgian Cats leeft de vraag of iemand met dergelijke meningen nog op een geloofwaardige manier als presentator en boegbeeld van onze openbare omroep kan fungeren. Wij zijn ervan overtuigd dat het antwoord hierop 'neen' luidt, en vragen daarom met aandrang dat de heer Demarez ontslag zou nemen als journalist, en bij weigering, dat de VRT een punt zou zetten achter zijn arbeidsovereenkomst', zo klinkt het in de mededeling. 'De uitspraken van de heer Demarez over onze olympische atleten zijn onaanvaardbaar. Deze zijn niet alleen voor The de Belgian Cats maar ook voor een veel breder publiek zeer beledigend. Zijn woorden raken iedereen die het voorwerp is van discriminatie, niet alleen in de sport, maar tevens daarbuiten. Discriminatie en mentaal welzijn zijn twee thema's die in de sportwereld bijzondere aandacht verdienen. Dagelijks merken we dat er nog veel marge is voor verbetering. Basketball Belgium beraadt zich dan ook samen met de speelsters of verdere juridische acties noodzakelijk zijn.' De journalist werd intussen op non-actief gezet en stuurde aan op een gesprek met de Cats. 'We weten intussen dat de VRT en Sporza onze mening delen en daarom als werkgever de journalist schorsen voor onbepaalde tijd. Het management van Sporza nam als publieke omroep zijn verantwoordelijkheid en distantieerde zich van de uitspraken. Op het voorstel om via een zoomcall excuses aan The Cats aan te bieden, wordt niet ingegaan. In de eerste plaats omdat de speelsters net terug zijn van een van de grootste momenten uit hun carrière, die men allemaal het liefst wou verwerken met familie en vrienden vooraleer de meeste Cats weer naar het buitenland gaan. Deze tijd willen onze speelsters niet verspillen aan de heer Demarez. Ten tweede vinden de speelsters dit ook gewoon niet genoeg en zijn ze er niets mee. Bovendien, de aangehaalde problematiek raakt niet alleen het team en onze speelsters maar is schandelijk en stigmatiserend ten opzichte van alle mensen die zich hierdoor geviseerd voelen, en in het bijzonder spelers en sporters. The Belgian Cats en bij uitbreiding de hele basketbalgemeenschap, danken alvast al de sporters en fans die ons via allerhande kanalen massaal ondersteunen.' Daarnaast wil het team samenwerken met VRT/Sporza aan een mentaliteitswijziging rondom gelijkheid en discriminatie binnen de sport. De betrokken overheden roepen ze op om de stand van zaken rond discriminatie in kaart te brengen. 'Jaren hebben we naar dit moment toegewerkt, hebben we alles opgeofferd en alles gegeven wat we in ons hadden. Onze droom is realiteit geworden maar we hadden meer gewild. We weten dat de fans fier zijn, nu proberen we ook fier te zijn op onszelf, op de weg die we allemaal samen hebben afgelegd', klinkt het bij sterspeelster en woordvoerster Emma Meesseman. 'Fysisch, maar dus vooral ook mentaal waren we leeg bij aankomst in Zaventem. De respectloze en kwetsende woorden van mr. Demarez waren een zware klop die we er gewoon niet bij kunnen hebben op dit moment en die voor lange tijd een smet zullen zijn op ons hoogtepunt van onze carrière. Gelukkig staan we samen sterk als ploeg en fans. Dit is een van de vele voorbeelden waarom we ons zullen blijven inzetten voor 'equality'. De nieuwe generatie komt eraan, met de juiste waarden en met respect voor elkaar!'